https://sputniknews.com.tr/20220923/izmirde-yatak-fabrikasinda-yangin-2-fabrikaya-daha-sicradi-1061543259.html
İzmir'de yatak fabrikasında yangın: 2 fabrikaya daha sıçradı
İzmir'de yatak fabrikasında yangın: 2 fabrikaya daha sıçradı
İzmir'in Torbalı ilçesinde yatak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın, fabrikanın yanındaki 2 işletmeye daha sıçradı. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T13:18+0300
2022-09-23T13:18+0300
2022-09-23T13:18+0300
türkiye
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yangın
izmir
fabrika
itfaiye
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İzmir'de, Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yoğun dumanın yükseldiği yangın, bitişikteki başka bir yatak fabrikası ile mekanik fabrikasına da sıçradı.Yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20220620/arnavutkoyde-fabrika-bahcesinde-yangin-parfumeri-ile-cakmak-gazi-siseleri-patladi-1057658844.html
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türkiye, yangın, izmir, fabrika, itfaiye
türkiye, yangın, izmir, fabrika, itfaiye
İzmir'de yatak fabrikasında yangın: 2 fabrikaya daha sıçradı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde yatak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın, fabrikanın yanındaki 2 işletmeye daha sıçradı.
İzmir'de, Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanın yükseldiği yangın, bitişikteki başka bir yatak fabrikası ile mekanik fabrikasına da sıçradı.
Yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.