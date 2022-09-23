Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220923/izmirde-yatak-fabrikasinda-yangin-2-fabrikaya-daha-sicradi-1061543259.html
İzmir'de yatak fabrikasında yangın: 2 fabrikaya daha sıçradı
İzmir'de yatak fabrikasında yangın: 2 fabrikaya daha sıçradı
İzmir'in Torbalı ilçesinde yatak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın, fabrikanın yanındaki 2 işletmeye daha sıçradı. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T13:18+0300
2022-09-23T13:18+0300
türkiye
türkiye
yangın
izmir
fabrika
itfaiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061543101_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e32ab49c5c49c9a610c7f6caf69c11d8.jpg
İzmir'de, Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yoğun dumanın yükseldiği yangın, bitişikteki başka bir yatak fabrikası ile mekanik fabrikasına da sıçradı.Yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20220620/arnavutkoyde-fabrika-bahcesinde-yangin-parfumeri-ile-cakmak-gazi-siseleri-patladi-1057658844.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061543101_223:0:1123:675_1920x0_80_0_0_90db15ae2eef76846a6e6b902e56e4a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, yangın, izmir, fabrika, itfaiye
türkiye, yangın, izmir, fabrika, itfaiye

İzmir'de yatak fabrikasında yangın: 2 fabrikaya daha sıçradı

13:18 23.09.2022
© AAİzmir'de yatak fabrikasında yangın: 2 işletmeye daha sıçradı
İzmir'de yatak fabrikasında yangın: 2 işletmeye daha sıçradı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© AA
Abone olTelegram
İzmir'in Torbalı ilçesinde yatak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın, fabrikanın yanındaki 2 işletmeye daha sıçradı.
İzmir'de, Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanın yükseldiği yangın, bitişikteki başka bir yatak fabrikası ile mekanik fabrikasına da sıçradı.
Yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.
Arnavutköy’de fabrika bahçesinde yangın: Parfümeri ile çakmak gazı şişeleri patladı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
TÜRKİYE
Arnavutköy’de fabrika bahçesinde yangın: Parfümeri ile çakmak gazı şişeleri patladı
20 Haziran , 16:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала