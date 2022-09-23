https://sputniknews.com.tr/20220923/izmirde-yatak-fabrikasinda-yangin-2-fabrikaya-daha-sicradi-1061543259.html

İzmir'de yatak fabrikasında yangın: 2 fabrikaya daha sıçradı

İzmir'de yatak fabrikasında yangın: 2 fabrikaya daha sıçradı

İzmir'in Torbalı ilçesinde yatak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın, fabrikanın yanındaki 2 işletmeye daha sıçradı. 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T13:18+0300

2022-09-23T13:18+0300

2022-09-23T13:18+0300

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türkiye

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itfaiye

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İzmir'de, Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yoğun dumanın yükseldiği yangın, bitişikteki başka bir yatak fabrikası ile mekanik fabrikasına da sıçradı.Yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20220620/arnavutkoyde-fabrika-bahcesinde-yangin-parfumeri-ile-cakmak-gazi-siseleri-patladi-1057658844.html

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