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https://sputniknews.com.tr/20220923/izmir-aciklarinda-geri-itilen-129-gocmen-kurtarildi-3-kacakcilik-suphelisi-yakalandi--1061533470.html
İzmir açıklarında geri itilen 129 göçmen kurtarıldı, 3 kaçakçılık şüphelisi yakalandı
İzmir açıklarında geri itilen 129 göçmen kurtarıldı, 3 kaçakçılık şüphelisi yakalandı
İzmir'in Urla, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında geri itilen 129 kaçak göçmen karaya çıkarıldı, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T04:46+0300
2022-09-23T04:46+0300
türkiye
izmir
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
sahil güvenlik
yakalama
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli tekne içerisindeki 41 göçmeni kurtardı, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarındaki can salları içerisinde de bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye intikal eden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 88 göçmeni kurtardı.Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20220922/suriye-aciklarinda-tekne-batti-15-gocmen-hayatini-kaybetti-1061521077.html
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izmir, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, sahil güvenlik, yakalama
izmir, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, sahil güvenlik, yakalama

İzmir açıklarında geri itilen 129 göçmen kurtarıldı, 3 kaçakçılık şüphelisi yakalandı

04:46 23.09.2022
© AASahil Güvenlik - Kaçak Göçmen
Sahil Güvenlik - Kaçak Göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© AA
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İzmir'in Urla, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında geri itilen 129 kaçak göçmen karaya çıkarıldı, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli tekne içerisindeki 41 göçmeni kurtardı, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.
Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarındaki can salları içerisinde de bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye intikal eden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 88 göçmeni kurtardı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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