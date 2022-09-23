https://sputniknews.com.tr/20220923/iyi-parti-genel-baskan-danismani-demirkoldan-adaylik-yorumu-son-noktayi-meral-aksener-koyar-1061549510.html
İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Demirkol'dan 'adaylık' yorumu: 'Son noktayı Meral Akşener koyar'
İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Demirkol'dan 'adaylık' yorumu: 'Son noktayı Meral Akşener koyar'
İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Fatih Demirkol, sosyal medya hesabından "Son noktayı Meral Akşener koyar" mesajı yayımladı. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T14:58+0300
2022-09-23T14:58+0300
2022-09-23T14:58+0300
politika
meral akşener
cumhurbaşkanı
6'lı masa
iyi parti
kemal kılıçdaroğlu
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İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Fatih Demirkol, sosyal medya hesabından cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda değerlendirmede bulundu.Demirkol "Son noktayı Meral Akşener koyar" mesajı yayımladı.
https://sputniknews.com.tr/20220922/kilicdaroglu-6li-masadaki-gelismeleri-degerlendirdi-masada-kriz-yasamadik-1061494093.html
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meral akşener, cumhurbaşkanı, 6'lı masa, iyi parti, kemal kılıçdaroğlu
meral akşener, cumhurbaşkanı, 6'lı masa, iyi parti, kemal kılıçdaroğlu
İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Demirkol'dan 'adaylık' yorumu: 'Son noktayı Meral Akşener koyar'
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İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Fatih Demirkol, sosyal medya hesabından "Son noktayı Meral Akşener koyar" mesajı yayımladı.
İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Fatih Demirkol, sosyal medya hesabından cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda değerlendirmede bulundu.
Demirkol "Son noktayı Meral Akşener koyar" mesajı yayımladı.