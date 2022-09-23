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İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Demirkol'dan 'adaylık' yorumu: 'Son noktayı Meral Akşener koyar'
İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Demirkol'dan 'adaylık' yorumu: 'Son noktayı Meral Akşener koyar'
İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Fatih Demirkol, sosyal medya hesabından "Son noktayı Meral Akşener koyar" mesajı yayımladı. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
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2022-09-23T14:58+0300
politika
meral akşener
cumhurbaşkanı
6'lı masa
iyi parti
kemal kılıçdaroğlu
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İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Fatih Demirkol, sosyal medya hesabından cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda değerlendirmede bulundu.Demirkol "Son noktayı Meral Akşener koyar" mesajı yayımladı.
https://sputniknews.com.tr/20220922/kilicdaroglu-6li-masadaki-gelismeleri-degerlendirdi-masada-kriz-yasamadik-1061494093.html
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meral akşener, cumhurbaşkanı, 6'lı masa, iyi parti, kemal kılıçdaroğlu
meral akşener, cumhurbaşkanı, 6'lı masa, iyi parti, kemal kılıçdaroğlu

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Demirkol'dan 'adaylık' yorumu: 'Son noktayı Meral Akşener koyar'

14:58 23.09.2022
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© AA
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İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Fatih Demirkol, sosyal medya hesabından "Son noktayı Meral Akşener koyar" mesajı yayımladı.
İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Fatih Demirkol, sosyal medya hesabından cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda değerlendirmede bulundu.
Demirkol "Son noktayı Meral Akşener koyar" mesajı yayımladı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısına başkanlık etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
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