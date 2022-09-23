https://sputniknews.com.tr/20220923/iett-kaba-tavir-sergileyen-soforun-toplu-tasima-sertifikasini-iptal-etti-1061566255.html

İETT, kaba tavır sergileyen şoförün toplu taşıma sertifikasını iptal etti

İETT, kaba tavır sergileyen şoförün toplu taşıma sertifikasını iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İETT, yol tarifi soran yolcuya yönelik kaba tavırlar sergileyen şoförün toplu taşıma sertifikasının iptal... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T20:46+0300

2022-09-23T20:46+0300

2022-09-23T20:50+0300

iett

istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

şoför

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061566369_0:579:2000:1704_1920x0_80_0_0_a797c9457c4d1077282a0996b0aa9547.jpg

Bahçelievler'de kadın yolcu, İETT şoförüne otobüsün gideceği yerden geçip geçmediğini sordu. İHA'nın haberine göre o sırada sinirlendiği belirtilen İETT şoförü, kadın yolcuya “başka otobüslere sormayın gelin bana sorun” diye tepki gösterdi. Tepki görünce otobüsten inen kadın yolcu, otobüsün plakasını çekmek için cep telefonunu çıkardı. İETT'den açıklamaKayda giren kadın yolcuya İETT şoförü, el hareketi yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yol tarifi soran yolcuya yönelik kaba davranışı kameralara yansıyan Özel Halk Otobüsü şoförünün toplu taşıma sertifikası iptal edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), şoför