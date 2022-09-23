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İETT, kaba tavır sergileyen şoförün toplu taşıma sertifikasını iptal etti
İETT, kaba tavır sergileyen şoförün toplu taşıma sertifikasını iptal etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İETT, yol tarifi soran yolcuya yönelik kaba tavırlar sergileyen şoförün toplu taşıma sertifikasının iptal... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
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2022-09-23T20:50+0300
iett
istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
şoför
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Bahçelievler'de kadın yolcu, İETT şoförüne otobüsün gideceği yerden geçip geçmediğini sordu. İHA'nın haberine göre o sırada sinirlendiği belirtilen İETT şoförü, kadın yolcuya “başka otobüslere sormayın gelin bana sorun” diye tepki gösterdi. Tepki görünce otobüsten inen kadın yolcu, otobüsün plakasını çekmek için cep telefonunu çıkardı. İETT'den açıklamaKayda giren kadın yolcuya İETT şoförü, el hareketi yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yol tarifi soran yolcuya yönelik kaba davranışı kameralara yansıyan Özel Halk Otobüsü şoförünün toplu taşıma sertifikası iptal edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
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iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), şoför
iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), şoför

İETT, kaba tavır sergileyen şoförün toplu taşıma sertifikasını iptal etti

20:46 23.09.2022 (güncellendi: 20:50 23.09.2022)
© İHABahçelievler'de kadın yolcu, İETT şoförüne yol sorunca gördüğü muamele karşısında şok oldu. Yol tarifi almak isteyen vatandaşa el hareketi yapan İETT şoförünün o anları kameraya yansıdı.
Bahçelievler'de kadın yolcu, İETT şoförüne yol sorunca gördüğü muamele karşısında şok oldu. Yol tarifi almak isteyen vatandaşa el hareketi yapan İETT şoförünün o anları kameraya yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© İHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İETT, yol tarifi soran yolcuya yönelik kaba tavırlar sergileyen şoförün toplu taşıma sertifikasının iptal edildiğini duyurdu.
Bahçelievler'de kadın yolcu, İETT şoförüne otobüsün gideceği yerden geçip geçmediğini sordu.
İHA'nın haberine göre o sırada sinirlendiği belirtilen İETT şoförü, kadın yolcuya “başka otobüslere sormayın gelin bana sorun” diye tepki gösterdi.
Tepki görünce otobüsten inen kadın yolcu, otobüsün plakasını çekmek için cep telefonunu çıkardı.

İETT'den açıklama

Kayda giren kadın yolcuya İETT şoförü, el hareketi yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yol tarifi soran yolcuya yönelik kaba davranışı kameralara yansıyan Özel Halk Otobüsü şoförünün toplu taşıma sertifikası iptal edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
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