İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta yakalanan terörist sayısı 2'ye yükseldi
08:56 23.09.2022 (güncellendi: 09:49 23.09.2022)
© AA / Ekrem PayanYıldırım-1 Cudi operasyonu
© AA / Ekrem Payan
Şırnak'ta Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında yakalanan terörist sayısının 2'ye yükseldiği bildirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir teröristin yakalandığını bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnlerinden kafalarını çıkardıkları an, kahraman evlatlarımız yakalıyorlar." ifadesini kullandı.
Silopi'nin Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde, bir teröristin, bölgede devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandığını belirten Soylu, jandarma ekiplerine tebriklerini iletti.
Bakan Soylu'nun paylaşımında, yakalanan teröristle birlikte ele geçirilen kamuflaj malzemeleri, tabanca, şarjör, gece görüş dürbünü, el bombası ve çeşitli malzemelerin fotoğrafı da yer aldı.
İnlerinden kafalarını çıkardıkları an, Kahraman Evlatlarımız yakalıyorlar 👏— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 22, 2022
Şırnak Silopi ilçesi, Cudi Dağı Bestabelega Bölgesinde 1️⃣ TERÖRİST,
Bölgede devriye faaliyeti yürüten@Jandarma ekiplerimizin dikkati sayesinde YAKALANDI❗
Kahraman Jandarma'mıza tebrikler👏 pic.twitter.com/7WfQBusz2n
Öte yandan, İçişleri Bakanlığından sabah saatlerinde yapılan açıklamada da söz konusu bölgede yakalanan terörist sayısının 2'ye yükseldiği bildirildi:
"Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerince 1 terörist daha yakalanmıştır. Yakalanan terörist sayısı 2’ye yükselmiştir."