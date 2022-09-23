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https://sputniknews.com.tr/20220923/icisleri-bakanligi-sirnakta-yakalanan-terorist-sayisi-2ye-yukseldi-1061535117.html
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta yakalanan terörist sayısı 2'ye yükseldi
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta yakalanan terörist sayısı 2'ye yükseldi
Şırnak'ta Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında yakalanan terörist sayısının 2'ye yükseldiği bildirildi. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T08:56+0300
2022-09-23T09:49+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
operasyon
şırnak
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir teröristin yakalandığını bildirdi.Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnlerinden kafalarını çıkardıkları an, kahraman evlatlarımız yakalıyorlar." ifadesini kullandı.Silopi'nin Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde, bir teröristin, bölgede devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandığını belirten Soylu, jandarma ekiplerine tebriklerini iletti.Bakan Soylu'nun paylaşımında, yakalanan teröristle birlikte ele geçirilen kamuflaj malzemeleri, tabanca, şarjör, gece görüş dürbünü, el bombası ve çeşitli malzemelerin fotoğrafı da yer aldı.Öte yandan, İçişleri Bakanlığından sabah saatlerinde yapılan açıklamada da söz konusu bölgede yakalanan terörist sayısının 2'ye yükseldiği bildirildi:
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içişleri bakanlığı, operasyon, şırnak
içişleri bakanlığı, operasyon, şırnak

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta yakalanan terörist sayısı 2'ye yükseldi

08:56 23.09.2022 (güncellendi: 09:49 23.09.2022)
© AA / Ekrem PayanYıldırım-1 Cudi operasyonu
Yıldırım-1 Cudi operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© AA / Ekrem Payan
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Şırnak'ta Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında yakalanan terörist sayısının 2'ye yükseldiği bildirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir teröristin yakalandığını bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnlerinden kafalarını çıkardıkları an, kahraman evlatlarımız yakalıyorlar." ifadesini kullandı.
Silopi'nin Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde, bir teröristin, bölgede devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandığını belirten Soylu, jandarma ekiplerine tebriklerini iletti.
Bakan Soylu'nun paylaşımında, yakalanan teröristle birlikte ele geçirilen kamuflaj malzemeleri, tabanca, şarjör, gece görüş dürbünü, el bombası ve çeşitli malzemelerin fotoğrafı da yer aldı.
Öte yandan, İçişleri Bakanlığından sabah saatlerinde yapılan açıklamada da söz konusu bölgede yakalanan terörist sayısının 2'ye yükseldiği bildirildi:

"Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerince 1 terörist daha yakalanmıştır. Yakalanan terörist sayısı 2’ye yükselmiştir."

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