https://sputniknews.com.tr/20220923/hsbc-yatirimcilari-avrupa-hisse-senetlerinden-uzak-durmalari-yonunde-uyardi-1061562972.html

HSBC yatırımcıları Avrupa hisse senetlerinden uzak durmaları yönünde uyardı

HSBC yatırımcıları Avrupa hisse senetlerinden uzak durmaları yönünde uyardı

İngiltere'nin en büyük bankası HSBC, yatırımcıları Avrupa hisse senetlerinden uzak durmaları yönünde uyarısında bulundu. 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T19:48+0300

2022-09-23T19:48+0300

2022-09-23T19:50+0300

ekonomi

hsbc

enerji krizi

avrupa

risk

hisse

ingiltere

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HSBC, Avrupa'da enerji krizinin yaşandığı ortamda hisse senedi piyasalarında nasıl bir risk-getiri ortaya çıkaracağının belirsiz olduğuna işaret ederek, yatırımcıların Avrupa hisse senetlerine yatırımdan kaçınmaları gerektiğini savundu.Sabah'ın aktardığı habere göre yatırımcıların fiyatı temel finansal göstergeleri ile karşılaştırıldığında göreceli olarak düşük hisseler bulmak için Avrupa borsalarına yöneldiklerine işaret eden HSBC, "Ancak Avrupa şirketlerinin cari hisse fiyatlarının hisse başına karlarına oranı "almakta olduğunuz ek riski telafi edecek düzeyde değil" dedi.

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hsbc, enerji krizi, avrupa, risk, hisse, ingiltere