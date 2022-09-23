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HSBC yatırımcıları Avrupa hisse senetlerinden uzak durmaları yönünde uyardı
HSBC yatırımcıları Avrupa hisse senetlerinden uzak durmaları yönünde uyardı
İngiltere'nin en büyük bankası HSBC, yatırımcıları Avrupa hisse senetlerinden uzak durmaları yönünde uyarısında bulundu. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T19:48+0300
2022-09-23T19:50+0300
ekonomi
hsbc
enerji krizi
avrupa
risk
hisse
ingiltere
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HSBC, Avrupa'da enerji krizinin yaşandığı ortamda hisse senedi piyasalarında nasıl bir risk-getiri ortaya çıkaracağının belirsiz olduğuna işaret ederek, yatırımcıların Avrupa hisse senetlerine yatırımdan kaçınmaları gerektiğini savundu.Sabah'ın aktardığı habere göre yatırımcıların fiyatı temel finansal göstergeleri ile karşılaştırıldığında göreceli olarak düşük hisseler bulmak için Avrupa borsalarına yöneldiklerine işaret eden HSBC, "Ancak Avrupa şirketlerinin cari hisse fiyatlarının hisse başına karlarına oranı "almakta olduğunuz ek riski telafi edecek düzeyde değil" dedi.
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hsbc, enerji krizi, avrupa, risk, hisse, ingiltere
hsbc, enerji krizi, avrupa, risk, hisse, ingiltere

HSBC yatırımcıları Avrupa hisse senetlerinden uzak durmaları yönünde uyardı

19:48 23.09.2022 (güncellendi: 19:50 23.09.2022)
© AFP 2022 / PHILIPPE HUGUENHSBC
HSBC - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© AFP 2022 / PHILIPPE HUGUEN
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İngiltere'nin en büyük bankası HSBC, yatırımcıları Avrupa hisse senetlerinden uzak durmaları yönünde uyarısında bulundu.
HSBC, Avrupa'da enerji krizinin yaşandığı ortamda hisse senedi piyasalarında nasıl bir risk-getiri ortaya çıkaracağının belirsiz olduğuna işaret ederek, yatırımcıların Avrupa hisse senetlerine yatırımdan kaçınmaları gerektiğini savundu.
Sabah'ın aktardığı habere göre yatırımcıların fiyatı temel finansal göstergeleri ile karşılaştırıldığında göreceli olarak düşük hisseler bulmak için Avrupa borsalarına yöneldiklerine işaret eden HSBC, "Ancak Avrupa şirketlerinin cari hisse fiyatlarının hisse başına karlarına oranı "almakta olduğunuz ek riski telafi edecek düzeyde değil" dedi.
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