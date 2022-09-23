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https://sputniknews.com.tr/20220923/gurcistan-basbakani-garibasvili-gurcistan-abye-aday-ulke-statusunu-hak-ediyor-1061530106.html
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Gürcistan AB'ye aday ülke statüsünü hak ediyor
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Gürcistan AB'ye aday ülke statüsünü hak ediyor
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılma fırsatının güçlü bir motivasyon olduğunu belirterek, "Gürcistan AB'ye aday... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T00:27+0300
2022-09-23T00:27+0300
dünya
gürcistan
avrupa birliği
irakliy garibaşvili
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İrakli Garibaşvili, Gürcistan'ın bir AB üye ülkesi olabilmesi için entegrasyon sürecinin sürdüğünü belirterek "Gürcistan AB'ye aday ülke statüsünü hak ediyor." dedi.AB'ye katılma fırsatının ülkesi ve halkı için güçlü bir motivasyon olduğunu vurgulayan Garibaşvili, hükümet olarak etkili reformları uygulamaya devam ettiklerini dile getirdi.Başbakan Garibaşvili, Gürcistan'ın iki sınır komşusu Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gelişmelere de değinerek Güney Kafkasya için barışın önemini vurguladı.İki sınır komşusu ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve bölgede gerekli barış ve istikrarın tesisi için Gürcistan olarak diyalog merkezi olarak görülmeye hazır olduklarını aktaran Garibaşvili, bu yönde daha önce de başarılı örneklere imza attıklarını sözlerine ekledi.
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gürcistan, avrupa birliği, irakliy garibaşvili
gürcistan, avrupa birliği, irakliy garibaşvili

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Gürcistan AB'ye aday ülke statüsünü hak ediyor

00:27 23.09.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili / Multimedya arşivine gidinİrakli Garibaşvili
İrakli Garibaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
/
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Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılma fırsatının güçlü bir motivasyon olduğunu belirterek, "Gürcistan AB'ye aday ülke statüsünü hak ediyor." dedi.
İrakli Garibaşvili, Gürcistan'ın bir AB üye ülkesi olabilmesi için entegrasyon sürecinin sürdüğünü belirterek "Gürcistan AB'ye aday ülke statüsünü hak ediyor." dedi.
AB'ye katılma fırsatının ülkesi ve halkı için güçlü bir motivasyon olduğunu vurgulayan Garibaşvili, hükümet olarak etkili reformları uygulamaya devam ettiklerini dile getirdi.
Başbakan Garibaşvili, Gürcistan'ın iki sınır komşusu Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gelişmelere de değinerek Güney Kafkasya için barışın önemini vurguladı.
İki sınır komşusu ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve bölgede gerekli barış ve istikrarın tesisi için Gürcistan olarak diyalog merkezi olarak görülmeye hazır olduklarını aktaran Garibaşvili, bu yönde daha önce de başarılı örneklere imza attıklarını sözlerine ekledi.
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