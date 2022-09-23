https://sputniknews.com.tr/20220923/gurcistan-basbakani-garibasvili-gurcistan-abye-aday-ulke-statusunu-hak-ediyor-1061530106.html

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Gürcistan AB'ye aday ülke statüsünü hak ediyor

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Gürcistan AB'ye aday ülke statüsünü hak ediyor

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılma fırsatının güçlü bir motivasyon olduğunu belirterek, "Gürcistan AB'ye aday... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T00:27+0300

2022-09-23T00:27+0300

2022-09-23T00:27+0300

dünya

gürcistan

avrupa birliği

irakliy garibaşvili

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İrakli Garibaşvili, Gürcistan'ın bir AB üye ülkesi olabilmesi için entegrasyon sürecinin sürdüğünü belirterek "Gürcistan AB'ye aday ülke statüsünü hak ediyor." dedi.AB'ye katılma fırsatının ülkesi ve halkı için güçlü bir motivasyon olduğunu vurgulayan Garibaşvili, hükümet olarak etkili reformları uygulamaya devam ettiklerini dile getirdi.Başbakan Garibaşvili, Gürcistan'ın iki sınır komşusu Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gelişmelere de değinerek Güney Kafkasya için barışın önemini vurguladı.İki sınır komşusu ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve bölgede gerekli barış ve istikrarın tesisi için Gürcistan olarak diyalog merkezi olarak görülmeye hazır olduklarını aktaran Garibaşvili, bu yönde daha önce de başarılı örneklere imza attıklarını sözlerine ekledi.

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gürcistan, avrupa birliği, irakliy garibaşvili