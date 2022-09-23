https://sputniknews.com.tr/20220923/fransada-ilk-acik-deniz-ruzgar-ciftliginin-acilisi-yapildi-1061531162.html
Fransa'da ilk açık deniz rüzgar çiftliğinin açılışı yapıldı
Fransa'da ilk açık deniz rüzgar çiftliğinin açılışı yapıldı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkenin batısındaki Saint-Nazaire kentinde, ilk açık deniz rüzgar çiftliğinin açılışını gerçekleştirdi. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T01:08+0300
2022-09-23T01:08+0300
2022-09-23T01:08+0300
avrupa'da enerji krizi
emmanuel macron
enerji
rüzgar çiftlikleri
açılış
fransa
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Ülkedeki ilk açık deniz rüzgar çiftliğinin açılışında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu çiftliğin üretime hazır olduğunu, ancak yapımının 10 yıldan fazla sürdüğünü belirtti.Macron, konuşmasında artan enerji fiyatlarına atıfta bulunarak, enerjinin bir 'savaş silahı' haline geldiğini savundu.Geçen yıl Avrupa'nın tükettiği Rus gazı yüzde 45'lik bir oranken, bugün bu oranın yüzde 9 olduğunu vurgulayan Macron, enerjide kaynakları çeşitlendirmeye, tasarrufa ve Avrupa dayanışmasına dayalı bir Avrupa stratejisi gözlemlediklerine değindi.Emmanuel Macron, 2050'ye kadar 50 açık deniz rüzgar çiftliği kurmayı hedeflediklerini bildirdi.Yenilenebilir enerji projelerinin 2 kat daha hızlı ilerlemesini istediğini söyleyen Macron, buna ilişkin yasa tasarısının haftaya bakanlar kuruluna geleceğini aktardı.Saint-Nazaire'deki açık deniz rüzgar çiftliği 80 rüzgar türbininden oluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220922/anket-almanlarin-en-buyuk-endisesi-enerji-krizi-ve-enflasyon-1061526405.html
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emmanuel macron, enerji, rüzgar çiftlikleri, açılış, fransa
emmanuel macron, enerji, rüzgar çiftlikleri, açılış, fransa
Fransa'da ilk açık deniz rüzgar çiftliğinin açılışı yapıldı
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkenin batısındaki Saint-Nazaire kentinde, ilk açık deniz rüzgar çiftliğinin açılışını gerçekleştirdi.
Ülkedeki ilk açık deniz rüzgar çiftliğinin açılışında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu çiftliğin üretime hazır olduğunu, ancak yapımının 10 yıldan fazla sürdüğünü belirtti.
Macron, konuşmasında artan enerji fiyatlarına atıfta bulunarak, enerjinin bir 'savaş silahı' haline geldiğini savundu.
Geçen yıl Avrupa'nın tükettiği Rus gazı yüzde 45'lik bir oranken, bugün bu oranın yüzde 9 olduğunu vurgulayan Macron, enerjide kaynakları çeşitlendirmeye, tasarrufa ve Avrupa dayanışmasına dayalı bir Avrupa stratejisi gözlemlediklerine değindi.
Emmanuel Macron, 2050'ye kadar 50 açık deniz rüzgar çiftliği kurmayı hedeflediklerini bildirdi.
Yenilenebilir enerji projelerinin 2 kat daha hızlı ilerlemesini istediğini söyleyen Macron, buna ilişkin yasa tasarısının haftaya bakanlar kuruluna geleceğini aktardı.
Saint-Nazaire'deki açık deniz rüzgar çiftliği 80 rüzgar türbininden oluşuyor.