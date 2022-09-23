https://sputniknews.com.tr/20220923/fransada-bu-yaz-rekor-kiran-orman-yanginlari-nedeniyle-48-kisi-tutuklandi-1061536751.html
Fransa'da bu yaz rekor kıran orman yangınları nedeniyle 48 kişi tutuklandı
Fransa'da bu yaz rekor kıran orman yangınları nedeniyle 48 kişi tutuklandı
Fransa'da geçtiğimiz yaz aylarında 65 bin hektarlık bir alanın kül olmasına neden olan orman yangınları nedeniyle şimdiye dek 48 kişinin tutuklandığı... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T10:21+0300
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fransa
orman yangını
tutuklama
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Fransız Haber Ajansı'na (AFP) konuşan bir emniyet sözcüsü, geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan ve 2006'dan bu yana en büyük ormanlık alan hasarına sebep olan orman yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturma hakkında bilgi verdi. Sözcü Marie-Laure Pezant'a göre şimdiye dek orman yangınlarını başlatma suçlamasıyla 48 kişiyi tutukladı, tutuklananlar arasından 12 kişi de 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.Alevlerle mücadele için günde 10 bin itfaiyecinin görevlendirildiği ve 65 bin hektarlık ormanlık alanın kül olduğu yangınlar, Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi verilerine göre Fransa'da son 16 yılın rekor kırmıştı.Emniyet sözcüsü Marie-Laure Pezant, açıklamasında "Şüpheliler arasında çoğu erkek olan genç insanlar, çocuklar, emekliler bulduk" dedi.Şüphelilerin 'zayıf psikolojik profile sahip olduğunu' ve bazılarının akli dengesinin yerinde olmadığını belirten Pezant, tutuklanan kişiler arasında itfaiyecilerin de bulunduğunu kaydetti.Fransa Ulusal Orman Dairesi'nin verilerine göre ülkede çıkan her 10 orman yangınından biri insan kaynaklı etkenlerle, her 10 yangından üçü ise kasıtlı olarak çıkıyor.Avrupa'nın en büyük iğne yapraklı ormanının bir kısmına ev sahipliği yapan Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesi de yangınlardan etkilenen alanlar arasında yer alıyor. Söz konusu yangınlarda Gironde bölgesindeki yaklaşık 30 bin hektarlık alanın kül olduğu tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220812/fransada-bu-yil-yanginlar-nedeniyle-en-az-57-bin-hektar-yesil-alan-zarar-gordu-1059830456.html
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fransa, orman yangını, tutuklama
fransa, orman yangını, tutuklama
Fransa'da bu yaz rekor kıran orman yangınları nedeniyle 48 kişi tutuklandı
10:21 23.09.2022 (güncellendi: 10:22 23.09.2022) Abone ol
Fransa'da geçtiğimiz yaz aylarında 65 bin hektarlık bir alanın kül olmasına neden olan orman yangınları nedeniyle şimdiye dek 48 kişinin tutuklandığı, tutuklananlardan 12'sinin ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.
Fransız Haber Ajansı'na (AFP) konuşan bir emniyet sözcüsü, geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan ve 2006'dan bu yana en büyük ormanlık alan hasarına sebep olan orman yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturma hakkında bilgi verdi.
Sözcü Marie-Laure Pezant'a göre şimdiye dek orman yangınlarını başlatma suçlamasıyla 48 kişiyi tutukladı, tutuklananlar arasından 12 kişi de 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Alevlerle mücadele için günde 10 bin itfaiyecinin görevlendirildiği ve 65 bin hektarlık ormanlık alanın kül olduğu yangınlar, Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi verilerine göre Fransa'da son 16 yılın rekor kırmıştı.
Emniyet sözcüsü Marie-Laure Pezant, açıklamasında "Şüpheliler arasında çoğu erkek olan genç insanlar, çocuklar, emekliler bulduk" dedi.
Şüphelilerin 'zayıf psikolojik profile sahip olduğunu' ve bazılarının akli dengesinin yerinde olmadığını belirten Pezant, tutuklanan kişiler arasında itfaiyecilerin de bulunduğunu kaydetti.
Fransa Ulusal Orman Dairesi'nin verilerine göre ülkede çıkan her 10 orman yangınından biri insan kaynaklı etkenlerle, her 10 yangından üçü ise kasıtlı olarak çıkıyor.
Avrupa'nın en büyük iğne yapraklı ormanının bir kısmına ev sahipliği yapan Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesi de yangınlardan etkilenen alanlar arasında yer alıyor. Söz konusu yangınlarda Gironde bölgesindeki yaklaşık 30 bin hektarlık alanın kül olduğu tahmin ediliyor.