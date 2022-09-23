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https://sputniknews.com.tr/20220923/fed-baskani-powell-olagan-disi-bir-dizi-ekonomik-aksaklikla-ugrasmaya-devam-ediyoruz-1061570407.html
Fed Başkanı Powell: Olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam ediyoruz
Fed Başkanı Powell: Olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam ediyoruz
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam ettiklerini belirterek politika yapıcılar olarak... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T22:52+0300
2022-09-23T22:52+0300
ekonomi
fed
abd merkez bankası (fed)
jerome powell
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Powell, "Salgın Sonrası Ekonomiye Geçiş" temasıyla düzenlenen "Fed Dinliyor" etkinliğine katıldı.Toplantının açılışında kısa bir konuşma yapan Powell, ekonominin benzersiz bir şekilde zorlu bir dönemden geçtiğini ve politika yapıcılar olarak araçlarını kullanmaya kararlı olduklarını vurguladı.Konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmayan Powell, "Olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam ediyoruz." dedi.Powell, iş dünyası temsilcilerinin katıldığı "Fed Dinliyor" gibi etkinliklerde paylaşılan görüşlerin Amerikan ekonomisinin "yeni normali"ni şekillendiren zorluklara ve fırsatlara odaklanılmasına yardımcı olduğunu belirtti.
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fed, abd merkez bankası (fed), jerome powell
fed, abd merkez bankası (fed), jerome powell

Fed Başkanı Powell: Olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam ediyoruz

22:52 23.09.2022
© REUTERS / Brendan SmialowskiFed Başkanı Jerome Powell
Fed Başkanı Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© REUTERS / Brendan Smialowski
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam ettiklerini belirterek politika yapıcılar olarak araçlarını kullanmaya kararlı olduklarını ifade etti.
Powell, "Salgın Sonrası Ekonomiye Geçiş" temasıyla düzenlenen "Fed Dinliyor" etkinliğine katıldı.
Toplantının açılışında kısa bir konuşma yapan Powell, ekonominin benzersiz bir şekilde zorlu bir dönemden geçtiğini ve politika yapıcılar olarak araçlarını kullanmaya kararlı olduklarını vurguladı.
Konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmayan Powell, "Olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam ediyoruz." dedi.
Powell, iş dünyası temsilcilerinin katıldığı "Fed Dinliyor" gibi etkinliklerde paylaşılan görüşlerin Amerikan ekonomisinin "yeni normali"ni şekillendiren zorluklara ve fırsatlara odaklanılmasına yardımcı olduğunu belirtti.
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