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https://sputniknews.com.tr/20220923/epdk-vergi-kaciranlarin-lisansini-iptal-edebilecek-1061538141.html
EPDK, vergi kaçıranların lisansını iptal edebilecek
EPDK, vergi kaçıranların lisansını iptal edebilecek
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol piyasasında, vergi kaçakçılığına ilişkin mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halinde yönetmelik... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T11:15+0300
2022-09-23T11:15+0300
ekonomi
epdk
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
vergi
vergi dairesi
vergi dolandırıcılığı
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EPDK, vergi kaçıranların lisansını yönetmeliğe başvurmadan iptal edebilecek.EPDK'nın, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, yönetmelikte yapılan değişiklikle, 213 sayılı Kanunda yer alan vergi kaçakçılığı suçları dahil kaçakçılık fiillerine ilişkin mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halinde, mevcut lisansın iptaline ilişkin işlemler söz konusu yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans işlemlerini yürüten ilgili daire başkanlığı tarafından yerine getirilecek.
https://sputniknews.com.tr/20220920/epdkdan-kilicdarogluna-yanit-epdk-hicbir-yatirimcinin-urettigi-enerjiye-cokmez-1061424267.html
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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), vergi, vergi dairesi, vergi dolandırıcılığı
epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), vergi, vergi dairesi, vergi dolandırıcılığı

EPDK, vergi kaçıranların lisansını iptal edebilecek

11:15 23.09.2022
© AAEnerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© AA
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol piyasasında, vergi kaçakçılığına ilişkin mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halinde yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans iptali yapabilecek.
EPDK, vergi kaçıranların lisansını yönetmeliğe başvurmadan iptal edebilecek.

EPDK'nın, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmelikte yapılan değişiklikle, 213 sayılı Kanunda yer alan vergi kaçakçılığı suçları dahil kaçakçılık fiillerine ilişkin mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halinde, mevcut lisansın iptaline ilişkin işlemler söz konusu yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans işlemlerini yürüten ilgili daire başkanlığı tarafından yerine getirilecek.
EPDK - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
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