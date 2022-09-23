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https://sputniknews.com.tr/20220923/en-sevdigim-yemek-kebap-diyen-norvecli-futbolcu-haalanda-adanadan-kebap-yolladi-1061544734.html
'En sevdiğim yemek kebap' diyen Norveçli futbolcu Haaland’a Adana’dan kebap yolladı
'En sevdiğim yemek kebap' diyen Norveçli futbolcu Haaland’a Adana’dan kebap yolladı
Dünyaca ünlü Norveçli golcü Erling Haaland'ın, verdiği röportajda, en sevdiği yemeğinin kebap olduğunu söylemesi üzerine Adanalı bir kebapçı ünlü futbolcuya... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
adana
adana kebap
iskender kebap
şiş kebap
kebap
futbolcu
manchester city
erling haaland
yemek
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Transfer döneminde 60 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund’tan İngiliz devi Manchester City’e transfer olan 22 yaşındaki Erling Haaland, bir röportajında en sevdiğiniz yemek nedir sorusuna, “En sevdiğim yemek, daha önce neredeyse hiç yemediğim bir şey. Kebap çok seviyorum. Belki de kebaplı pizza. Ama onu da hiç yemedim. Evet, kebap.” ifadelerini kullandı.Manchester City’nin bu röportajı, sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından, Türkiye’de kebabıyla ünlü kenti Adana’da uzun yıllardır kebap ustalığı yapan ve restoranı bulunan Mustafa Gökpınar, harekete geçti.Gökpınar, bir acılı bir de acısız olmak üzere Adana Kebabı hazırlayıp şoklatarak kargo uçak ile Haaland’a kebap gönderdi. Gökpınar, sosyal medyada dünyaca ünlü futbolcunun en çok sevdiği yemeğin kebap olduğunu ve hiç yemediğini öğrenince ona kebap göndermek istediğini belirterek, “Kebap denince akla Adana gelir. Kebabın başkenti Türkiye’de Adanadır. Biz de bu yüzden Haaland’ın kebabı çok sevdiğini ve hiç yemediğini öğrenince hemen harekete geçtik. Haaland’a acılı ve acısız kebap hazırladım gönderiyorum. Haaland’ı Adana’mıza da kebap yemeye bekleriz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220412/adanadan-uzaya-kebap-yollama-denemesi-stratosfer-tabakasinda-patlayan-kebap-hatayda-denize-dustu-1055494356.html
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adana, adana kebap, iskender kebap, şiş kebap, kebap, futbolcu, manchester city, erling haaland, yemek
adana, adana kebap, iskender kebap, şiş kebap, kebap, futbolcu, manchester city, erling haaland, yemek

'En sevdiğim yemek kebap' diyen Norveçli futbolcu Haaland’a Adana’dan kebap yolladı

13:45 23.09.2022 (güncellendi: 14:02 23.09.2022)
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA'En sevdiğim yemek kebap' diyen Norveçli futbolcu Haaland’a Adana’dan kebap
'En sevdiğim yemek kebap' diyen Norveçli futbolcu Haaland’a Adana’dan kebap - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA
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Dünyaca ünlü Norveçli golcü Erling Haaland'ın, verdiği röportajda, en sevdiği yemeğinin kebap olduğunu söylemesi üzerine Adanalı bir kebapçı ünlü futbolcuya acılı ve acısız Adana Kebabı gönderdi.
Transfer döneminde 60 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund’tan İngiliz devi Manchester City’e transfer olan 22 yaşındaki Erling Haaland, bir röportajında en sevdiğiniz yemek nedir sorusuna, “En sevdiğim yemek, daha önce neredeyse hiç yemediğim bir şey. Kebap çok seviyorum. Belki de kebaplı pizza. Ama onu da hiç yemedim. Evet, kebap.” ifadelerini kullandı.
Manchester City’nin bu röportajı, sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından, Türkiye’de kebabıyla ünlü kenti Adana’da uzun yıllardır kebap ustalığı yapan ve restoranı bulunan Mustafa Gökpınar, harekete geçti.
Gökpınar, bir acılı bir de acısız olmak üzere Adana Kebabı hazırlayıp şoklatarak kargo uçak ile Haaland’a kebap gönderdi. Gökpınar, sosyal medyada dünyaca ünlü futbolcunun en çok sevdiği yemeğin kebap olduğunu ve hiç yemediğini öğrenince ona kebap göndermek istediğini belirterek, “Kebap denince akla Adana gelir. Kebabın başkenti Türkiye’de Adanadır. Biz de bu yüzden Haaland’ın kebabı çok sevdiğini ve hiç yemediğini öğrenince hemen harekete geçtik. Haaland’a acılı ve acısız kebap hazırladım gönderiyorum. Haaland’ı Adana’mıza da kebap yemeye bekleriz” dedi.
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