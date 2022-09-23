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https://sputniknews.com.tr/20220923/eminonunde-simitci-heykelindeki-simitleri-caldilar-1061544138.html
Eminönü'nde simitçi heykelindeki simitleri çaldılar
Eminönü'nde simitçi heykelindeki simitleri çaldılar
Tarihi Eminönü simidini temsil eden Yeni Camii Meydanı'ndaki simitçi heykelinin 'simitleri' çalındı. Belediye yetkilileri çalınan bronz simit heykellerin... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T13:36+0300
2022-09-23T13:48+0300
heykel
türkiye
eminönü
hırsızlık
simit
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Fatih Belediyesi tarafından, 2016 yılında heykel sanatçıları Mustafa Burnazoğlu ve Ersin Alyakut'a yaptırılan simitçi heykelinin 30 bronz simiti çalındı.Parasını denkleştirmeye çalışan bir çocuğa simit veren simitçiyi tasvir eden heykelin yapımı 3 ay sürmüştü.Yeni Camii Meydanı'ndaki heykelin yapımında bin ton bronz kullanılmıştı. Eminönü'nü ziyaret edenlerden yoğun ilgi gören simitçi heykelinin tezgahı 3 aydır simitsiz kaldı.Heykelin simit tezgahının bir kısmı da zarar gördü. Fatih Belediyesi yetkilileri çalınan bronz simit heykellerinin bulunması için çalışma başlattığını belirterek, heykelin tekrar eski haline getirileceğini bildirdi.'Simitleri göremeyince çok şaşırdım’Eminönü'ne alışveriş için gelen Meral Demirbaş, "Pandemiden önce Eminönü'ne gelmiştim, kızlarım heykelle fotoğraf çektirmişti. O zaman tezgahta simitler vardı, çok hoşuma gitmişti. Şimdi simitleri göremeyince çok şaşırdım. Acaba bronz diye alıp sattılar mı" dedi.Fatih Yıldız ise 4 yıl önce Eminönü'ne geldiğinde heykelin çok dikkatini çektiğini belirterek, simitlerin çalınmasına üzüldüğünü ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20220828/duzcede-asker-heykelinin-mizragi-calindi-1060487853.html
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heykel, eminönü, hırsızlık, simit
heykel, eminönü, hırsızlık, simit

Eminönü'nde simitçi heykelindeki simitleri çaldılar

13:36 23.09.2022 (güncellendi: 13:48 23.09.2022)
© DHAEminönü'nde simitçi heykeli
Eminönü'nde simitçi heykeli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© DHA
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Tarihi Eminönü simidini temsil eden Yeni Camii Meydanı'ndaki simitçi heykelinin 'simitleri' çalındı. Belediye yetkilileri çalınan bronz simit heykellerin bulunması için çalışma başlattı.
Fatih Belediyesi tarafından, 2016 yılında heykel sanatçıları Mustafa Burnazoğlu ve Ersin Alyakut'a yaptırılan simitçi heykelinin 30 bronz simiti çalındı.
Parasını denkleştirmeye çalışan bir çocuğa simit veren simitçiyi tasvir eden heykelin yapımı 3 ay sürmüştü.
Yeni Camii Meydanı'ndaki heykelin yapımında bin ton bronz kullanılmıştı. Eminönü'nü ziyaret edenlerden yoğun ilgi gören simitçi heykelinin tezgahı 3 aydır simitsiz kaldı.
Heykelin simit tezgahının bir kısmı da zarar gördü. Fatih Belediyesi yetkilileri çalınan bronz simit heykellerinin bulunması için çalışma başlattığını belirterek, heykelin tekrar eski haline getirileceğini bildirdi.

'Simitleri göremeyince çok şaşırdım’

Eminönü'ne alışveriş için gelen Meral Demirbaş, "Pandemiden önce Eminönü'ne gelmiştim, kızlarım heykelle fotoğraf çektirmişti. O zaman tezgahta simitler vardı, çok hoşuma gitmişti. Şimdi simitleri göremeyince çok şaşırdım. Acaba bronz diye alıp sattılar mı" dedi.
Fatih Yıldız ise 4 yıl önce Eminönü'ne geldiğinde heykelin çok dikkatini çektiğini belirterek, simitlerin çalınmasına üzüldüğünü ifade etti.
Düzce'de asker heykelinin mızrağı çalındı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
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Düzce'de asker heykelinin mızrağı çalındı
28 Ağustos, 12:25
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