https://sputniknews.com.tr/20220923/dunya-atletizm-birligi-aralarinda-turkiyenin-de-bulundugu-7-ulkeyi-izleme-listesine-aldi-1061571318.html
Dünya Atletizm Birliği, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülkeyi 'izleme listesine' aldı
Dünya Atletizm Birliği, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülkeyi 'izleme listesine' aldı
Dünya Atletizm Birliği (World Athletics), aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülkeyi 'yarışma manipülasyonu izleme listesine' aldığını bildirdi. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T23:00+0300
2022-09-23T23:00+0300
2022-09-23T23:00+0300
spor
atletizm
dünya atletizm birliği
türkiye
inceleme
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Birlikten yapılan açıklamada, Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yürütülen 17 şüpheli yarışma sonucuyla ilgili soruşturmasının ardından yedi ülke federasyonunun izleme listesine alındığı kaydedildi.Federasyonların tamamının Dünya Atletizm Birliği ile iş birliği içinde hareket ettiğinin vurgulandığı açıklamada, birliğin yarışma prosedürlerini iyileştirmek ve yeniden düzenlemek için listeye alınan federasyonlarla birlikte çalışacağı belirtildi.Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Ermenistan, Gürcistan, Kırgızistan, Moldova ve Özbekistan listeye alındı.Açıklamada, bu federasyonların ev sahipliği yaptığı resmi uluslararası ve bölgesel şampiyonalar ile birliğin onayıyla gerçekleştirilen ulusal şampiyonalar hariç yerel yarışma sonuçlarının geçici bir süre değerlendirmeye alınmayacağı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20211204/dunya-atletizm-birliginin-eski-baskani-diack-88-yasinda-oldu-1051436715.html
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atletizm, dünya atletizm birliği, türkiye, inceleme
atletizm, dünya atletizm birliği, türkiye, inceleme
Dünya Atletizm Birliği, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülkeyi 'izleme listesine' aldı
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Dünya Atletizm Birliği (World Athletics), aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülkeyi 'yarışma manipülasyonu izleme listesine' aldığını bildirdi.
Birlikten yapılan açıklamada, Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yürütülen 17 şüpheli yarışma sonucuyla ilgili soruşturmasının ardından yedi ülke federasyonunun izleme listesine alındığı kaydedildi.
Federasyonların tamamının Dünya Atletizm Birliği ile iş birliği içinde hareket ettiğinin vurgulandığı açıklamada, birliğin yarışma prosedürlerini iyileştirmek ve yeniden düzenlemek için listeye alınan federasyonlarla birlikte çalışacağı belirtildi.
Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Ermenistan, Gürcistan, Kırgızistan, Moldova ve Özbekistan listeye alındı.
Açıklamada, bu federasyonların ev sahipliği yaptığı resmi uluslararası ve bölgesel şampiyonalar ile birliğin onayıyla gerçekleştirilen ulusal şampiyonalar hariç yerel yarışma sonuçlarının geçici bir süre değerlendirmeye alınmayacağı bildirildi.