https://sputniknews.com.tr/20220923/dunya-atletizm-birligi-aralarinda-turkiyenin-de-bulundugu-7-ulkeyi-izleme-listesine-aldi-1061571318.html

Dünya Atletizm Birliği, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülkeyi 'izleme listesine' aldı

Dünya Atletizm Birliği, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülkeyi 'izleme listesine' aldı

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics), aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülkeyi 'yarışma manipülasyonu izleme listesine' aldığını bildirdi. 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T23:00+0300

2022-09-23T23:00+0300

2022-09-23T23:00+0300

spor

atletizm

dünya atletizm birliği

türkiye

inceleme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061571174_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5e94659823b3978102b180db33209d45.jpg

Birlikten yapılan açıklamada, Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yürütülen 17 şüpheli yarışma sonucuyla ilgili soruşturmasının ardından yedi ülke federasyonunun izleme listesine alındığı kaydedildi.Federasyonların tamamının Dünya Atletizm Birliği ile iş birliği içinde hareket ettiğinin vurgulandığı açıklamada, birliğin yarışma prosedürlerini iyileştirmek ve yeniden düzenlemek için listeye alınan federasyonlarla birlikte çalışacağı belirtildi.Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Ermenistan, Gürcistan, Kırgızistan, Moldova ve Özbekistan listeye alındı.Açıklamada, bu federasyonların ev sahipliği yaptığı resmi uluslararası ve bölgesel şampiyonalar ile birliğin onayıyla gerçekleştirilen ulusal şampiyonalar hariç yerel yarışma sonuçlarının geçici bir süre değerlendirmeye alınmayacağı bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20211204/dunya-atletizm-birliginin-eski-baskani-diack-88-yasinda-oldu-1051436715.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

atletizm, dünya atletizm birliği, türkiye, inceleme