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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20220923/dolar-2022-yilinin-rekorunu-tazeledi-1061535938.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar cuma gününe 18.34 seviyesinde başladı şu sıralarda ise 18.40 seviyesinde seyrediyor, euro ise 18.04 bandındaki yerini koruyor. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
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2022-09-23T10:32+0300
ekonomi
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altın
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Dolar/TL haftanın son işlem gününde 18.40 TL'den işlem görüyor.Dolar, dün Merkez Bankası'nın yaptığı bir puanlık faiz indirimi sonrası 18.42'ye çıkarak tarihi zirveyi görmüştü.Euro 18.04 TL civarında seyrediyor.Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi dün gördüğü 20 yılın zirvesi olan 111.81 seviyesine yakın, 111.27'de seyretti.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatında yatay seyir sürüyor.Uluslararası piyasada ons altın satış fiyatı 1669 dolar seviyesinde işlem görüyor. Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 984 lira, çeyrek altın 1648 lira, yarım altın 3299 lira, Cumhuriyet altını 6574 lira seviyesinde el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220922/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061495271.html
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:22 23.09.2022 (güncellendi: 10:32 23.09.2022)
© AATL - Dolar
TL - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© AA
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Dolar cuma gününe 18.34 seviyesinde başladı şu sıralarda ise 18.40 seviyesinde seyrediyor, euro ise 18.04 bandındaki yerini koruyor.
Dolar/TL haftanın son işlem gününde 18.40 TL'den işlem görüyor.
Dolar, dün Merkez Bankası'nın yaptığı bir puanlık faiz indirimi sonrası 18.42'ye çıkarak tarihi zirveyi görmüştü.
Euro 18.04 TL civarında seyrediyor.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi dün gördüğü 20 yılın zirvesi olan 111.81 seviyesine yakın, 111.27'de seyretti.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın fiyatında yatay seyir sürüyor.
Uluslararası piyasada ons altın satış fiyatı 1669 dolar seviyesinde işlem görüyor. Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 984 lira, çeyrek altın 1648 lira, yarım altın 3299 lira, Cumhuriyet altını 6574 lira seviyesinde el değiştiriyor.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
EKONOMİ
Dolar 2022 yılının rekorunu tazeledi
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