https://sputniknews.com.tr/20220923/diyanet-isleri-baskani-erbas-dinimiz-stokculuk-ve-karaborsaciliktan-kacinmayi-emrediyor-1061552120.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dinimiz stokçuluk ve karaborsacılıktan kaçınmayı emrediyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dinimiz stokçuluk ve karaborsacılıktan kaçınmayı emrediyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan Ulu Camii’de hutbe programına katıldı. Başkan Erbaş, ‘Helal Kazanç ve Alın Teri’ konulu... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T15:57+0300

2022-09-23T15:57+0300

2022-09-23T16:01+0300

stokçuluk

ali erbaş

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

ekonomi

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ordu’ya geldi. Ziyaret çerçevesinde cuma namazını Altınordu ilçesi Ulu Cami’de kılan Ali Erbaş, namaz öncesi caminin bünyesinde alt kısmında Kur’an kursu, kreş, kütüphane bulunan Diyanet Gençlik Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Burada eğitim alan çocuklarla ile bir araya gelen Erbaş, çocuklara oyuncak hediye etti.‘Helal kazanç maddi yönden yükselirken, manevi olarak tükenmemektedir’Sonrasına minbere çıkarak ‘Helal Kazanç ve Alın Teri’ konulu hutbesini veren Erbaş, “Helal kazanç, maddi yönden yükselirken, manevi olarak tükenmemektir. Hırs ve tamahın esiri olmamak, boynunda hiçbir kulun vebalini taşımamaktır. Helal kazanç, yalan, hile ve aldatmadan kaçınmak, haram lokmayı, mideyi yakıp kavuran bir kor gibi görmektir. Ne acıdır ki modern zamanlar iş ve ticaret ahlakını da olumsuz etkiliyor. Dürüst, güvenilir, helal-haram hassasiyeti olan, işinin ve işçinin hakkını gözetenlerin sayısı elbette çoğunlukta. Ancak bunun yanında sadece maddiyat odaklı düşünenlerin, daha fazla kazanmayı hayatın gayesi sananların sayısı da artıyor. Çalışma ve ticaretin de bir imtihan, işini layıkıyla yapmanın da bir ibadet olduğu bazen göz ardı ediliyor” dedi.“Hâlbuki İslam, boğazımızdan geçen her bir lokmanın helal ve meşru olmasını imanımızın bir gereği olarak görür” diyen Prof. Dr. Ali Erbaş, ticarette stokçuluk ve karaborsacılığın da büyük günahlardan olduğunu ifade etti:‘Geçici dünya malını, kalıcı ahiret saadetine tercih etmeyelim’Hayatın her alanında olduğu gibi iş ve ticaret hayatının da doğruluk ve dürüstlük üzerine inşa edilmesi gerektiğine dikkat çeken Erbaş , “Allah’ın koyduğu helal-haram sınırlarını hakkıyla koruyalım. Helalinden kazanalım, helalinden üretelim, helalinden yiyelim ve helalinden harcayalım. Geçici dünya malını, kalıcı ahiret saadetine tercih etmeyelim” ifadelerine yer verdi.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ayrıca, bu hafta başı itibariyle Kur’an kurslarının eğitim ve öğretime başladığını, 4-6 yaş grupları ve yoğunlukla kadınların katıldığı ihtiyaç odaklı Kur’an kursu kayıtlarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.Cuma namazı sonrası Erbaş, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulu Cami’nde hizmete açılan kütüphaneyi ziyaret ederek orada ders çalışan üniversite öğrencilerine derslerinde başarılarda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20220829/sekerciler-stokculuga-karsi-kooperatif-kurdu-1060506834.html

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stokçuluk, ali erbaş, diyanet işleri başkanlığı, ekonomi