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Dışişleri Bakanlığı: Kardeş Suudi Arabistan'ın Milli Günü'nü kutluyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Kardeş Suudi Arabistan'ın Milli Günü'nü kutluyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Milli Günü vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
türkiye
suudi arabistan
kutlama
dışişleri bakanı
dışişleri
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Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Milli Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.Mesajda, "Kardeş Suudi Arabistan'ın Milli Günü'nü kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220923/suudi-arabistan-milli-gunu-ankarada-kutlandi-soylu-ve-erbas-da-katildi--1061530227.html
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türkiye, suudi arabistan, kutlama, dışişleri bakanı, dışişleri
türkiye, suudi arabistan, kutlama, dışişleri bakanı, dışişleri

Dışişleri Bakanlığı: Kardeş Suudi Arabistan'ın Milli Günü'nü kutluyoruz

13:56 23.09.2022
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Milli Günü vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Milli Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.
Mesajda, "Kardeş Suudi Arabistan'ın Milli Günü'nü kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Suudi Arabistan Milli Günü'nün 92. yıl dönümü nedeniyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
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