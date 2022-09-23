https://sputniknews.com.tr/20220923/disisleri-bakanligi-kardes-suudi-arabistanin-milli-gununu-kutluyoruz-1061545549.html
Dışişleri Bakanlığı: Kardeş Suudi Arabistan'ın Milli Günü'nü kutluyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Kardeş Suudi Arabistan'ın Milli Günü'nü kutluyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Milli Günü vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T13:56+0300
2022-09-23T13:56+0300
2022-09-23T13:56+0300
türkiye
türkiye
suudi arabistan
kutlama
dışişleri bakanı
dışişleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050335754_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4d902344bdb812ffbe65d3077c2744bd.jpg
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Milli Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.Mesajda, "Kardeş Suudi Arabistan'ın Milli Günü'nü kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220923/suudi-arabistan-milli-gunu-ankarada-kutlandi-soylu-ve-erbas-da-katildi--1061530227.html
türkiye
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050335754_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_6544b1f624b9865966ff748014536ba5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, suudi arabistan, kutlama, dışişleri bakanı, dışişleri
türkiye, suudi arabistan, kutlama, dışişleri bakanı, dışişleri
Dışişleri Bakanlığı: Kardeş Suudi Arabistan'ın Milli Günü'nü kutluyoruz
Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Milli Günü vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Milli Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.
Mesajda, "Kardeş Suudi Arabistan'ın Milli Günü'nü kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.