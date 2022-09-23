https://sputniknews.com.tr/20220923/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-erdoganin-karsisina-cikmaya-cekiniyorlar-1061571011.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Erdoğan'ın karşısına çıkmaya çekiniyorlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Erdoğan'ın karşısına çıkmaya çekiniyorlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 6'lı masanın henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamamasıyla ilgili, "Kimi aday göstersem diye bekliyorlar. Hiçbirinin... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T22:56+0300

2022-09-23T22:56+0300

2022-09-23T23:02+0300

türkiye

fuat oktay

6'lı masa

recep tayyip erdoğan

ak parti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Akyurt ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet etti. Oktay, burada bir vatandaşın, 6'lı masanın henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamadığını hatırlatması üzerine, "Kimi aday göstersem diye bekliyorlar. Hiçbirinin kendisine güveni olmadığı için Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkmaya çekiniyorlar" dedi.'6'lı masanın etrafında dolaşıp duruyorlar'Oktay daha sonra AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ardından Akyurt Belediyesi'ne geçen Oktay, burada düzenlenen AK Parti İlçe Teşkilatı Buluşması'nda vatandaşlara hitap etti. Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin en hızlı şekilde yerine getirildiği bir sistem olduğunu belirterek, "Bu bazılarını rahatsız ettiği için özellikle 6'lı masa tarafından ısrarla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı yoğun bir çalışma programı başlatıldı. 6'lı masanın yaptığı şeyi de görüyorsunuz. Masanın etrafında dolaşıp duruyorlar" diye konuştu.'Herhalde talimat bekliyorlar'Ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyaretinde papağanla konuşmasını eleştiren Oktay, "Bir tanesi papağan ile konuşmaya başlamış. Artık bu çaresizliğin son aşaması herhalde. Kendileri alışık olduğu için kendilerine söylenenleri tekrarlamaya, herhalde iletişimi de artık papağanlarla kurmaya başlamışlar. Ama papağanlar kendi söyleyeceklerini kendileri biliyorlar. Bizim bu papağanlar ne yazık ki ancak başkalarından aldıkları talimatları iletmekle yükümlü oldukları için daha 2023'teki seçimlere kiminle gideceklerine karar vermiş değiller. Herhalde talimat bekliyorlar. Artık büyükelçilerden mi bekliyorlar, başkalarından mı bekliyorlar göreceğiz" ifadelerini kullandı.Akşener, papağana, 'Zeytin, Türkiye hakkında ne düşünüyorsun' sorusunu yöneltmiştiİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulunmuştu.Akşener, dükkandaki papağana da birkaç soru sormuştu. Akşener, papağana, “Zeytin, Türkiye hakkında ne düşünüyorsun” sorusunu yöneltmişti.

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fuat oktay, 6'lı masa, recep tayyip erdoğan, ak parti