https://sputniknews.com.tr/20220923/cumhurbaskani-erdogan-cuma-namazi-cikisi-sorulari-cevapliyor-1061546572.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mir kart konusunda atılabilecek adımlara bakacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mir kart konusunda atılabilecek adımlara bakacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışı soruları cevapladı. Erdoğan, "Mir kart konusunda atılabilecek adımlara bakacağız" dedi. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T14:09+0300
2022-09-23T14:09+0300
2022-09-23T14:42+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
https://sputniknews.com.tr/20220922/kilicdaroglu-6li-masadaki-gelismeleri-degerlendirdi-masada-kriz-yasamadik-1061494093.html
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mir kart konusunda atılabilecek adımlara bakacağız
14:09 23.09.2022 (güncellendi: 14:42 23.09.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışı soruları cevapladı. Erdoğan, "Mir kart konusunda atılabilecek adımlara bakacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Fakir ve az gelişmiş ülkelere gübre ulaşmalı. Burada üzerinde ısrarla durduğumuz konu esir takası i̇di̇. Esir takasında 200 isim üzerinde durmuştuk. Bu i̇si̇mleri̇n hepsi̇ bizde mevcut ve misafirimiz. Bunların içinde bir tanesi Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi ve bu ismi de Rusya'ya gönderdik.
Mir kart konusunda atılabilecek adımlara bakacağız. Bu sadece bir Mir kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var, bunların üzerinde duracağız.
(6'lı masanın adayı)Bu konu bizim derdimiz değil, onların derdi niye bizi gersin ki. Biz kararlı bir şekilde onlar da kararsız bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.