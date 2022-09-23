Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mir kart konusunda atılabilecek adımlara bakacağız

Fakir ve az gelişmiş ülkelere gübre ulaşmalı. Burada üzerinde ısrarla durduğumuz konu esir takası i̇di̇. Esir takasında 200 isim üzerinde durmuştuk. Bu i̇si̇mleri̇n hepsi̇ bizde mevcut ve misafirimiz. Bunların içinde bir tanesi Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi ve bu ismi de Rusya'ya gönderdik. Fakir ve az gelişmiş ülkelere gübre ulaşmalı. Burada üzerinde ısrarla durduğumuz konu esir takası i̇di̇. Esir takasında 200 isim üzerinde durmuştuk. Bu i̇si̇mleri̇n hepsi̇ bizde mevcut ve misafirimiz. Bunların içinde bir tanesi Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi ve bu ismi de Rusya'ya gönderdik.

Mir kart konusunda atılabilecek adımlara bakacağız. Bu sadece bir Mir kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var, bunların üzerinde duracağız. Mir kart konusunda atılabilecek adımlara bakacağız. Bu sadece bir Mir kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var, bunların üzerinde duracağız.