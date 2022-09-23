https://sputniknews.com.tr/20220923/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-abdye-gidecek-1061545916.html
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'ye gidecek
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'ye gidecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim'de ABD'nin başkenti Washington'a gitmesi planlanıyor. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T14:01+0300
2022-09-23T14:01+0300
2022-09-23T14:01+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
abd
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AA muhabirinin parti yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'yi ziyareti öngörülüyor. Bazı parti yöneticilerinin eşlik edeceği Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkent Washington'daki temasları kapsamında iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşları ve basın yayın organları temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.
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kemal kılıçdaroğlu, abd
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'ye gidecek
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim'de ABD'nin başkenti Washington'a gitmesi planlanıyor.
AA muhabirinin parti yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'yi ziyareti öngörülüyor.
Bazı parti yöneticilerinin eşlik edeceği Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkent Washington'daki temasları kapsamında iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşları ve basın yayın organları temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.