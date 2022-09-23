https://sputniknews.com.tr/20220923/ceza-ve-tevkifevleri-genel-mudurlugunden-olen-hukumluye-iliskin-hak-ihlali-iddiasina-yalanlama-1061528330.html

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden ölen hükümlüye ilişkin hak ihlali iddiasına yalanlama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden ölen hükümlüye ilişkin hak ihlali iddiasına yalanlama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden, "Hükümlü Mehmet Bozan'ın başvurularının incelenmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır"... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T00:13+0300

2022-09-23T00:13+0300

2022-09-23T00:16+0300

türkiye

cezaevi

mehmet bozan

adalet bakanlığı

adalet bakanlığı ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü

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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, cezaevinde hayatını kaybeden hükümlü Mehmet Bozan'a yönelik hak ihlali iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Genel müdürlük, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarındaki, "Cezaevinde hayatını kaybeden Bozan 12 mektup yazmış: Bana işkence edecekler" şeklindeki haberlere ilişkin basın açıklaması yaptı.Açıklamada, incelemeler sonucu Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Mehmet Bozan'ın ceza infaz kurumuna alındığı 9 Nisan 2019'daki ilk muayenesinde tüberküloz hastası olduğunun tespit edildiği belirtildi.'Tedaviyi reddettiği için taburcu edildi'Bozan'ın, 8 Nisan 2019-8 Ağustos 2022'de rahatsızlığı dolayısıyla toplam 32 kez kurum revir biriminde, 10 kez ise Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Atatürk Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tetkik ve muayenelerinin yapıldığı ancak tedaviyi kabul etmediği kaydedilen açıklamada, Bozan'ın 20 Mayıs 2022'de rahatsızlığı dolayısıyla Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, 9 Haziran'da da tedaviyi reddettiği için taburcu edildiği bildirildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Adı geçenin Ceza İnfaz Kurumu görevlileri tarafından darp edildiğine, hakaret ve tehdit edildiğine, dilekçelerinin işleme konulmadığına, sağlık sorunlarının çözülmediğine ilişkin dilekçelerine istinaden yapılan adli soruşturmalar neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği görülmektedir. Hükümlünün yaptığı başvuruların incelenmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.Öte yandan, adı geçenin 8 Ağustos 2022'de öğle saatlerinde acil durum butonuna basması üzerine odasına gidildiği, odada kalmakta olan hükümlünün rahatsızlandığının anlaşıldığı, derhal kurum doktoru tarafından müdahale edildiği, ivedilikle 112 Acil Servis'in çağrıldığı, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hükümlünün hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Hükümlünün vefatına ilişkin adli ve idari soruşturma derhal başlatılmıştır."Ne olmuştu?Mehmet Bozan adlı mahpus bir buçuk ay önce Sincan Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti. Bozan'ın, ölmeden önce cezaevinde darp edildiğini, işkenceye maruz kaldığını anlattığı 12 mektup gönderdiği iddia edilmişti.Bozan, mektuplarından birinde, “Ölümümden yetkili merciler sorumlu” de

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cezaevi, mehmet bozan, adalet bakanlığı, adalet bakanlığı ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü