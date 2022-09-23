Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı çözüm için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz

Rusya ve Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir çözüm için Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz Rusya ve Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir çözüm için Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz

Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır öncülüğünü yaptığı "Dünya 5'ten büyüktür" vizyonunun diğer dünya liderlerince de gündeme getirilmeye başladığını bu BM Genel Kurulu'nda görmüş olduk Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır öncülüğünü yaptığı "Dünya 5'ten büyüktür" vizyonunun diğer dünya liderlerince de gündeme getirilmeye başladığını bu BM Genel Kurulu'nda görmüş olduk