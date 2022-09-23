https://sputniknews.com.tr/20220923/cavusoglu-rusya-ve-ukrayna-arasinda-kalici-cozum-icin-elimizden-geleni-yapmaya-devam-edecegiz--1061552632.html
Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı çözüm için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz
Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı çözüm için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya ve Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir çözüm için Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" açıklaması... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T16:08+0300
2022-09-23T16:08+0300
2022-09-23T16:10+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
new york
rusya
ukrayna
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta BM Genel Kurulu görüşmeleri kapsamındaki temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
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mevlüt çavuşoğlu, new york, rusya, ukrayna
mevlüt çavuşoğlu, new york, rusya, ukrayna
Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı çözüm için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz
16:08 23.09.2022 (güncellendi: 16:10 23.09.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya ve Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir çözüm için Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta BM Genel Kurulu görüşmeleri kapsamındaki temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
Rusya ve Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir çözüm için Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz
Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır öncülüğünü yaptığı "Dünya 5'ten büyüktür" vizyonunun diğer dünya liderlerince de gündeme getirilmeye başladığını bu BM Genel Kurulu'nda görmüş olduk
F-16 konusunda elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız. 'Şöyle kullan böyle kullan' gibi bir kısıtlama getirilmesi kabul edilebilir değil