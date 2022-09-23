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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220923/canli--donetsk-lugansk-zaporojye-ve-hersonda-rusyaya-katilim-referandumlari-basladi--1061535213.html
CANLI | Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson'da Rusya'ya katılım referandumları başladı
CANLI | Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson'da Rusya'ya katılım referandumları başladı
Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile 24 Şubat'ta başlayan özel askeri operasyondan sonra Rus kuvvetlerinin kontrolüne geçen Ukrayna'nın Herson ve... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T09:12+0300
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rusya, ukrayna, seferberlik, donbass, новый онлайн для белой редактуры
rusya, ukrayna, seferberlik, donbass, новый онлайн для белой редактуры
Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile 24 Şubat'ta başlayan özel askeri operasyondan sonra Rus kuvvetlerinin kontrolüne geçen Ukrayna'nın Herson ve Zaporojye bölgelerinde Rusya'ya katılım konusundaki referandum cuma günü yerel saatle 08.00'de başladı. - Sputnik Türkiye

CANLI | Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson'da Rusya'ya katılım referandumları başladı

09:12 23.09.2022
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Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile 24 Şubat'ta başlayan özel askeri operasyondan sonra Rus kuvvetlerinin kontrolüne geçen Ukrayna'nın Herson ve Zaporojye bölgelerinde Rusya'ya katılım konusundaki referandum cuma günü yerel saatle 08.00'de başladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de Rusya halkına, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Herson ve Zaporojye bölgelerinin sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada, Rusya'da kısmi seferberlik ilanını öngören kararnameyi imzaladığını söyledi.
Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, Rusya'nın sadece Ukrayna'yla değil, kolektif Batı'yla savaştığını vurguladı. Şoygu, kısmi seferberliğe tabi olacak kişilerin sadece ‘askerlik yapmış, özel askeri eğitimden geçmiş ya da askeri deneyimi olan kişiler’ olacağını belirtti.
Yevgeniy Balitskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
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CANLI | Ukrayna Güvenlik Servisi'nden Zaporojye'nin mevcut başkanı Balitskiy'e suikast girişimi
Dün, 09:18
Ukrayna operasyonunu sürdüren Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı sonrası yaşanan gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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10:21 23.09.2022
Şubattan bu yana Ukrayna ve Donbass'tan Rusya'ya gelen sığınmacı sayısı 4.3 milyonu aştı
Rus kolluk birimleri, özel askeri operasyonun başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna ve Donbass cumhuriyetlerinden Rusya'ya gelen sığınmacı sayısının 4.3 milyonu aştığını bildirdi.
Son verilere göre Rusya'ya 664 bini çocuk olmak üzere 4.3 milyondan fazla sığınmacı geldi.
Bu sığınmacıların 2 milyonunun Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin vatandaşı oldukları belirtildi.
12 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 38 bin kişi, halihazırda geçici barınma merkezlerinde bulunuyor.
Başvuruda bulunan tüm gelen sığınmacılara, kişi başına bir kerelik 10 bin ruble mali yardım ödeniyor.
09:44 23.09.2022
Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
Avrupa'da enerji krizi
Bloomberg: AB, Rus enerjisine bağımlılığı bitirmeyi hedefleyen 565 milyar euroluk planı açıklayacak
09:42
09:43 23.09.2022
FT: AB'nin yeni yaptırımları Rus petrolüne tavan fiyat ve siber güvenliği kapsayabilir
İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'yı hedef alacak 8. yaptırım paketine Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesinin yanı sıra bilişim teknolojileri ve siber güvelik alanında bir dizi yeni tedbirin yer alabileceğini duyurdu.
Gazetede yer alan haberde, yaptırım taslağının AB üyelerinin temsilcileriyle bugün başlayacak toplantıların ardından hazır olacağı kaydedildi.
Polonya ve Baltık ülkeleri başta olmak üzere AB bünyesindeki radikal ülkelerin Moskova'ya karşı daha sert tedbirler talep ettiği belirtilen haberde, söz konusu ülkelerin daha fazla Rus bankasının SWIFT sisteminden çıkarılmasını ve elmas ithalatının yasaklanmasını savundukları ifade edildi.
Gazeteye konuşan AB yetkilileri ise 'iddialı fikirlerden' bazıları üzerinde mutabık kalmanın zor olacağı görüşünü dile getirdi. İsmi belirtilmeyen bir diplomat, durumun bazı AB ülkeleri açısından içinden çıkılmaz hale gelmesi riski barındırdığına dikkat çekti.
Bir başka diplomat ise, Rusya'yı 'vurabilecek' çok fazla emtia ve alan kalmadığını, dolayısıyla üye ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına odaklanması gerektiğini kaydetti.
09:10 23.09.2022
Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson'da Rusya'ya katılım referandumları başladı
Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile 24 Şubat'ta başlayan özel askeri operasyondan sonra Rus kuvvetlerinin kontrolüne geçen Ukrayna'nın Herson ve Zaporojye bölgelerinde Rusya'ya katılım konusundaki referandum cuma günü yerel saatle 08.00'de başladı.
Oylama 27 Eylül tarihine kadar sürecek. Öte yandan bugün Rusya'nın bazı kentlerinde de sığınmacılar için sandıklar açıldı.
Herson Merkezi Seçim Komisyonu, oylamaya yaklaşık 750 bin seçmenin katılmasını beklediklerini belirtti.
Zaporojye bölgesinde listelerde 500 bin kişi yer alıyor. Donetsk'te ise 1.5 milyon seçmene - referanduma gelebilecek kişi sayısına göre - oy pusulası basıldı.
Donbass'taki oylama sürecini, Donetsk ve Lugansk merkezi seçim komisyonlarının referandum arifesinde oluşturduğu Telegram kanallarından takip etmek mümkün olacak.
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