CANLI | Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson'da Rusya'ya katılım referandumları başladı

FT: AB'nin yeni yaptırımları Rus petrolüne tavan fiyat ve siber güvenliği kapsayabilir

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'yı hedef alacak 8. yaptırım paketine Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesinin yanı sıra bilişim teknolojileri ve siber güvelik alanında bir dizi yeni tedbirin yer alabileceğini duyurdu.

Gazetede yer alan haberde, yaptırım taslağının AB üyelerinin temsilcileriyle bugün başlayacak toplantıların ardından hazır olacağı kaydedildi.

Polonya ve Baltık ülkeleri başta olmak üzere AB bünyesindeki radikal ülkelerin Moskova'ya karşı daha sert tedbirler talep ettiği belirtilen haberde, söz konusu ülkelerin daha fazla Rus bankasının SWIFT sisteminden çıkarılmasını ve elmas ithalatının yasaklanmasını savundukları ifade edildi.

Gazeteye konuşan AB yetkilileri ise 'iddialı fikirlerden' bazıları üzerinde mutabık kalmanın zor olacağı görüşünü dile getirdi. İsmi belirtilmeyen bir diplomat, durumun bazı AB ülkeleri açısından içinden çıkılmaz hale gelmesi riski barındırdığına dikkat çekti.

Bir başka diplomat ise, Rusya'yı 'vurabilecek' çok fazla emtia ve alan kalmadığını, dolayısıyla üye ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına odaklanması gerektiğini kaydetti.