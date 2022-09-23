https://sputniknews.com.tr/20220923/buca-belediyesinde-toplu-is-sozlesmesi-asgari-ucret-11-bin-500-tl-oldu-1061553221.html

Buca Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi: Asgari ücret 11 bin 500 TL oldu

Buca Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi: Asgari ücret 11 bin 500 TL oldu

Buca Belediyesi’nde bin 525 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi süreci tamamlandı. En az ücret alan personelin maaşının 11 bin 500 TL olduğu sözleşmede... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T16:36+0300

2022-09-23T16:36+0300

2022-09-23T16:39+0300

asgari ücret

ekonomi

buca belediyesi

disk

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Buca Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş 5 No'lu Şube'de örgütlü işçiler arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme süreci yüz güldüren bir maaş artışı ile son buldu. Toplu iş sözleşmesinin imza töreni Buca Belediyesi önünde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, DİSK Genel İş Genel Sekreteri Şükret Sevgener, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel İş 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Aras, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, Buca Belediyesi Başkan Yardımcıları, sendika temsilcileri ve işçiler katıldı. Bayram havasında gerçekleştirilen törende “İşçi Dostu Başkan Erhan Kılıç” pankartları açan işçiler, sloganlar eşliğinde halaylar çekti.‘Analarının ak sütü gibi helal olsun’Törende konuşan Başkan Erhan Kılıç, şunları söyledi:Başkan Kılıç, öte yandan çalışanlarının banka promosyon sözleşmelerini güncelleyeceklerinin de müjdesini verdi.DİSK Genel İş Genel Sekreteri Şükret Sevgener, işçilerin açtığı pankartta ‘İşçi Dostu Başkan Erhan’ pankartına gönderme yaparak, Başkan Kılıç’ın bu sözü sonuna kadar hak ettiğini söyledi. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, ise her toplu iş sözleşmesi gününün işçiler için bir bayram günü olduğunu belirterek, Başkan Erhan Kılıç’a teşekkür etti. Genel İş 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Aras da ekonomik krizin en büyük acısını emekçilerin çektiklerini belirterek, bu zor günlerde emekçiden yana tavır koyan Başkan Erhan Kılıç’a teşekkürlerini iletti.

https://sputniknews.com.tr/20220815/diyarbakirda-belediye-iscilerinden-maas-eylemi-asgari-ucretin-altinda-calistiriliyoruz-1059942856.html

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