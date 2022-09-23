https://sputniknews.com.tr/20220923/boris-johnson-ilham-verici-liderliginden-dolayi--yanlislikla-putine-tesekkur-etti-1061533612.html
Boris Johnson 'ilham verici liderliğinden dolayı' 'yanlışlıkla' Putin'e teşekkür etti
Boris Johnson 'ilham verici liderliğinden dolayı' 'yanlışlıkla' Putin'e teşekkür etti
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda Ukrayna konusunda yaptığı bir teşekkür konuşmasında 'yanlışlıkla' Rusya Devlet Başkanı Vladimir... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T06:40+0300
2022-09-23T06:40+0300
2022-09-23T06:42+0300
ukrayna krizi
ingiltere
boris johnson
vladimir putin
vladimir zelenskiy
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Başbakanlığının sona ermesinden sonra İngiliz Avam Kamarası'nda ilk kez yalnızca bir milletvekili olarak söz alan Boris Johnson, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Konuşması sırasında Johnson, "Ayrıca ilham verici liderliğinden dolayı Vladimir Putin'e teşekkür etmek istiyorum" dedi.Johnson kendisini yanlış ifade ettiğini daha sonra fark ederek, sözlerini "(Ukrayna lideri) Volodimir Zelenskiy'nin ilham verici liderliği" diye düzeltti. Eski İngiltere Başbakanı'nın bu ifadeleri Avam Kamarası'nda gülüşmelere neden olurken, basında da geniş yer buldu.
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ingiltere, boris johnson, vladimir putin, vladimir zelenskiy
ingiltere, boris johnson, vladimir putin, vladimir zelenskiy
Boris Johnson 'ilham verici liderliğinden dolayı' 'yanlışlıkla' Putin'e teşekkür etti
06:40 23.09.2022 (güncellendi: 06:42 23.09.2022) Abone ol
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda Ukrayna konusunda yaptığı bir teşekkür konuşmasında 'yanlışlıkla' Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti.
Başbakanlığının sona ermesinden sonra İngiliz Avam Kamarası'nda ilk kez yalnızca bir milletvekili olarak söz alan Boris Johnson, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Konuşması sırasında Johnson, "Ayrıca ilham verici liderliğinden dolayı Vladimir Putin'e teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Johnson kendisini yanlış ifade ettiğini daha sonra fark ederek, sözlerini "(Ukrayna lideri) Volodimir Zelenskiy'nin ilham verici liderliği" diye düzeltti.
Eski İngiltere Başbakanı'nın bu ifadeleri Avam Kamarası'nda gülüşmelere neden olurken, basında da geniş yer buldu.