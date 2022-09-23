https://sputniknews.com.tr/20220923/boris-johnson-ilham-verici-liderliginden-dolayi--yanlislikla-putine-tesekkur-etti-1061533612.html

Boris Johnson 'ilham verici liderliğinden dolayı' 'yanlışlıkla' Putin'e teşekkür etti

Boris Johnson 'ilham verici liderliğinden dolayı' 'yanlışlıkla' Putin'e teşekkür etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda Ukrayna konusunda yaptığı bir teşekkür konuşmasında 'yanlışlıkla' Rusya Devlet Başkanı Vladimir... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T06:40+0300

2022-09-23T06:40+0300

2022-09-23T06:42+0300

ukrayna krizi

ingiltere

boris johnson

vladimir putin

vladimir zelenskiy

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Başbakanlığının sona ermesinden sonra İngiliz Avam Kamarası'nda ilk kez yalnızca bir milletvekili olarak söz alan Boris Johnson, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Konuşması sırasında Johnson, "Ayrıca ilham verici liderliğinden dolayı Vladimir Putin'e teşekkür etmek istiyorum" dedi.Johnson kendisini yanlış ifade ettiğini daha sonra fark ederek, sözlerini "(Ukrayna lideri) Volodimir Zelenskiy'nin ilham verici liderliği" diye düzeltti. Eski İngiltere Başbakanı'nın bu ifadeleri Avam Kamarası'nda gülüşmelere neden olurken, basında da geniş yer buldu.

ingiltere

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ingiltere, boris johnson, vladimir putin, vladimir zelenskiy