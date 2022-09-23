https://sputniknews.com.tr/20220923/bloomberg-ab-rus-enerjisine-bagimliligi-bitirmeyi-hedefleyen-565-milyar-euroluk-plani-aciklayacak-1061536259.html

Bloomberg: AB, Rus enerjisine bağımlılığı bitirmeyi hedefleyen 565 milyar euroluk planı açıklayacak

Bloomberg: AB, Rus enerjisine bağımlılığı bitirmeyi hedefleyen 565 milyar euroluk planı açıklayacak

Avrupa Birliği'nin enerji sistemini dijitalleştirme ve Rus enerjisine bağımlılığı sona erdirmek için yenilenebilir enerjiyi teşvik etme hedefiyle 565 milyar... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T09:42+0300

2022-09-23T09:42+0300

2022-09-23T09:42+0300

avrupa'da enerji krizi

avrupa birliği

avrupa birliği

enerji

rusya

eylem planı

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Bloomberg'in eriştiği plan taslağına göre, 'Enerji Sistemini Dijitalleştirme' başlıklı eylem planı gelecek hafta Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanacak.2030 yılına dek yenilenebilir enerji hedeflerini gerçekleştirme ve Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığı sona erdirmeyi hedefleyen eylem planı, Avrupa Birliği'nin (AB) altyapısına 565 milyar euro yatırım gerektirecek.Eylem planı teklifi kapsamında AB, güneş panelleri ve elektrikli araçlar gibi yenilenebilir formüllerle enerjinin sisteme geri dönüşünü sağlayarak Avrupa'daki enerji piyasalarında esnekliği artırmaya yardımcı olmak için 2024'ten itibaren ülkelerdeki elektrik kullanımına ilişkin verilerin paylaşımını teşvik etmeyi amaçlıyor.Plan dahilinde 2027'ye dek tüm ticari ve kamu binalarına, 2029'a dek ise tüm konutlara güneş panellerinin yerleştirilmesi, önümüzdeki 5 yıl içinde 10 milyon ısı pompası kurulması ve 2030 yılına dek 30 milyon adet sıfır emisyonlu aracın yola çıkarılması hedefleniyor.Henüz taslak aşamasında olan eylem planı metninde, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve mevcut yüksek enerji fiyatları, AB'nin hem Rus fosil yakıt ithalatına olan bağımlılığını sona erdirmeye hem de dijital bir enerji sistemi oluşturma konusundaki stratejik egemenlik ve güvenliği artırmayı sağlamaya yönelik ihtiyaç ve hızını artırdı” denildi.Bloomberg'in AB diplomatlarına dayandırdığı haberine göre Komisyon ayrıca, enerji piyasalarında oynaklığı hafifletmek ve ticaret hacmini artırmak için adımları ayrıntılandıran 28 Eylül'de bir belge yayınlayacak. 30 Eylül'de AB enerji bakanlarının, düşük maliyetli elektrik üreticilerine ilave bir vergi koyma ve özellikle yoğun saatlerde elektrik talebini azaltma önerilerini ele almak üzere bir araya gelmesi planlanıyor.Önümüzdeki Mart ayına dek üye ülkeler ve şirketler arasında enerji konusunda veri paylaşımını artırmakla görevli bir grup kurmayı hedefleyen AB, ayrıca elektrik şebekesinin verimliliğini artırmaya yardımcı olacak bir 'dijital ikiz' oluşturmak için Enerji İletim Sistemi Operatörlerini destekleyecek.

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