https://sputniknews.com.tr/20220923/bakan-soylu-dunya-kupasi-organizasyonunda-katar-polis-gucunde-gorev-alacak-personeli-kabul-etti-1061569975.html

Bakan Soylu, Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alacak personeli kabul etti

Bakan Soylu, Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alacak personeli kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 Dünya Kupası organizasyonu kapsamında Katar Polis Gücü'nde görev alacak personeli kabul etti. 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T22:38+0300

2022-09-23T22:38+0300

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politika

süleyman soylu

polis

katar

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Soylu, 2022 Dünya Kupası'nda Katar Polis Gücü'nde görev alacak danışman ve koordinasyon personeliyle bakanlıkta bir araya geldi.Türkiye'nin görevlendirdiği 3 binden fazla emniyet personeli, Katar'ın ev sahipliğinde 21 Kasım-18 Aralık arasında düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına destek olacak.

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