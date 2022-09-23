https://sputniknews.com.tr/20220923/bakan-kirisci-seker-pancari-alim-fiyatini-acikladi-1061548229.html

Bakan Kirişci, şeker pancarı alım fiyatını açıkladı

Bakan Kirişci, şeker pancarı alım fiyatını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu yıl şeker pancarı alım fiyatının yüzde 245 artışla ton başına 1450 lira olduğunu bildirdi. 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T14:32+0300

2022-09-23T14:32+0300

2022-09-23T14:32+0300

ekonomi

vahit kirişçi

tarım ve orman bakanlığı

pancar

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kars Şeker Pancarı Alım Kampanyası Töreni'nde yaptığı konuşmada, şekerin stratejik ürünler arasında yer alması sebebiyle şeker pancarı tarımının, ülke açısından daha da önem kazandığını belirtti.Bakan Kirişci, bu yıl şeker pancarı alım fiyatının yüzde 245 artışla ton başına 1450 lira olduğunu bildirdi.Türkiye'nin, şeker pancarından yapılan şeker üretiminde yaklaşık 2,5 milyon ton yıllık üretimi ile dünyada beşinci, Avrupa’da ise dördüncü sırada yer aldığını ifade eden Kirişci, şöyle konuştu:

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Sputnik Türkiye

vahit kirişçi, tarım ve orman bakanlığı, pancar