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Bakan Kirişci, şeker pancarı alım fiyatını açıkladı
Bakan Kirişci, şeker pancarı alım fiyatını açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu yıl şeker pancarı alım fiyatının yüzde 245 artışla ton başına 1450 lira olduğunu bildirdi. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T14:32+0300
2022-09-23T14:32+0300
ekonomi
vahit kirişçi
tarım ve orman bakanlığı
pancar
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kars Şeker Pancarı Alım Kampanyası Töreni'nde yaptığı konuşmada, şekerin stratejik ürünler arasında yer alması sebebiyle şeker pancarı tarımının, ülke açısından daha da önem kazandığını belirtti.Bakan Kirişci, bu yıl şeker pancarı alım fiyatının yüzde 245 artışla ton başına 1450 lira olduğunu bildirdi.Türkiye'nin, şeker pancarından yapılan şeker üretiminde yaklaşık 2,5 milyon ton yıllık üretimi ile dünyada beşinci, Avrupa’da ise dördüncü sırada yer aldığını ifade eden Kirişci, şöyle konuştu:
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vahit kirişçi, tarım ve orman bakanlığı, pancar
vahit kirişçi, tarım ve orman bakanlığı, pancar

Bakan Kirişci, şeker pancarı alım fiyatını açıkladı

14:32 23.09.2022
© AAŞeker pancarı
Şeker pancarı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© AA
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu yıl şeker pancarı alım fiyatının yüzde 245 artışla ton başına 1450 lira olduğunu bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kars Şeker Pancarı Alım Kampanyası Töreni'nde yaptığı konuşmada, şekerin stratejik ürünler arasında yer alması sebebiyle şeker pancarı tarımının, ülke açısından daha da önem kazandığını belirtti.
Bakan Kirişci, bu yıl şeker pancarı alım fiyatının yüzde 245 artışla ton başına 1450 lira olduğunu bildirdi.
Türkiye'nin, şeker pancarından yapılan şeker üretiminde yaklaşık 2,5 milyon ton yıllık üretimi ile dünyada beşinci, Avrupa’da ise dördüncü sırada yer aldığını ifade eden Kirişci, şöyle konuştu:
"Şeker üretiminde arz güvenliğimizi sağlayan bir seviyede duruyoruz. Şekerpancarı üretiminin en önemli unsuru olan tohum, ülkemizde üretilmekle birlikte, ebeveyn hatlar ithal edilmektedir. Sertifikalı kademede şeker pancarı tohumu üretim miktarı 2021 yılında 2 bin 122 tona ulaşmıştır. Üretilen bu miktar ülke ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır. Şeker pancarı tohumu üretiminde yeterlilik oranımız yüzde 183'tür. Şeker pancarında arz güvenliği için sertifikalı kademede üretilen tohumlarda kullanılan ebeveyn hatların yerli ve milli kaynaklardan karşılanması önem arz etmektedir."
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