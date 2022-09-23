https://sputniknews.com.tr/20220923/bakan-kirisci-11-milyar-liralik-cig-sut-destegi-bugun-hesaplarda-olacak-1061554584.html
Bakan Kirişci: 1.1 milyar liralık çiğ süt desteği bugün hesaplarda olacak
Bakan Kirişci: 1.1 milyar liralık çiğ süt desteği bugün hesaplarda olacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "255 bin üreticimize yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T17:14+0300
2022-09-23T17:14+0300
2022-09-23T17:14+0300
türkiye
ekonomi
vahit kirişci
süt
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kars'taki Türkiye'nin ilk peynir müzesi olan "Peynir Festivali ve Peynir Müzesi" açılışında konuştu.Bakan Kirişci süt üreticilerine yönelik şu müjdeyi verdi:'Hayvansal üretimde de üreticilerimizin yanında olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz'Müjdelerin devam ettiğini anlatan Kirişci şöyle devam etti:'Süt üretiminde Avrupa Birliği ülkeleri arasında 3'üncü sıradayız'Türkiye'nin süt üretim istatistiklerini açıklayan Kirişci, şöyle konuştu:Türkiye'nin ilk ve tek peynir müzesinin "hayırlı" olmasını dileyen Kirişci, müzenin bir hafta süreyle ücretsiz olacağını açıkladı.
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ekonomi, vahit kirişci, süt
ekonomi, vahit kirişci, süt
Bakan Kirişci: 1.1 milyar liralık çiğ süt desteği bugün hesaplarda olacak
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "255 bin üreticimize yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kars'taki Türkiye'nin ilk peynir müzesi olan "Peynir Festivali ve Peynir Müzesi" açılışında konuştu.
Bakan Kirişci süt üreticilerine yönelik şu müjdeyi verdi:
"Türkiye genelinde 255 bin üreticimize yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ödemeyle birlikte 2022 yılında süt üreticilerimize ödediğimiz toplam destek tutarı 2 milyar 880 milyon lirasına ulaşmış oluyor. Buna ilave olarak bakanlığımızca Türkiye genelinde süt üreticilerine 15 Mayıs'tan 30 Eylül'e kadar litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primini 2,5 kat artırarak 50 kuruş olarak ödeyeceğiz."
'Hayvansal üretimde de üreticilerimizin yanında olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz'
Müjdelerin devam ettiğini anlatan Kirişci şöyle devam etti:
"15 Mayıs-30 Haziran dönemi prim desteği de litre başına 30 kuruş olarak ekim ayı içerisinde üreticilerimize ödenecektir. Bütün bu desteklerimizle inşallah özellikle bitkisel üretimden sonra hayvansal üretimde de üreticilerimizin yanında olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz."
'Süt üretiminde Avrupa Birliği ülkeleri arasında 3'üncü sıradayız'
Türkiye'nin süt üretim istatistiklerini açıklayan Kirişci, şöyle konuştu:
"Ülkemiz FAO verilerine göre süt üretiminde 9'uncu, Avrupa Birliği ülkeleri arasında ise Almanya ve Fransa'dan sonra 3'üncü sırada yer almaktadır. Ülkemiz, süt üretiminde kendine yeterli konumdadır. Kişi başına düşen süt üretimi 274 litredir. 2021 yılı süt üretimi ise 23,2 milyon tondur. Süt üretimimiz son 10 yılda yüzde 54 artış göstermiştir. Sütümüzün yüzde 92,3'ünü büyükbaş, yüzde 7,7'sini küçükbaş hayvanlardan elde etmekteyiz. Kars'ımız, sulanabilir tarım arazileri, geniş mera ve çayırları ile tarım ve hayvancılık konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Gerek hayvan varlığı, gerekse peynir üretimiyle Türkiye'nin önde gelen illerindendir. Biz de 'Sen Üret Yeter' diyerek Kars'ımıza, üreticimize her türlü desteği veriyoruz."
Türkiye'nin ilk ve tek peynir müzesinin "hayırlı" olmasını dileyen Kirişci, müzenin bir hafta süreyle ücretsiz olacağını açıkladı.