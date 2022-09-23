https://sputniknews.com.tr/20220923/bakan-kirisci-11-milyar-liralik-cig-sut-destegi-bugun-hesaplarda-olacak-1061554584.html

Bakan Kirişci: 1.1 milyar liralık çiğ süt desteği bugün hesaplarda olacak

Bakan Kirişci: 1.1 milyar liralık çiğ süt desteği bugün hesaplarda olacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "255 bin üreticimize yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T17:14+0300

2022-09-23T17:14+0300

2022-09-23T17:14+0300

türkiye

ekonomi

vahit kirişci

süt

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kars'taki Türkiye'nin ilk peynir müzesi olan "Peynir Festivali ve Peynir Müzesi" açılışında konuştu.Bakan Kirişci süt üreticilerine yönelik şu müjdeyi verdi:'Hayvansal üretimde de üreticilerimizin yanında olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz'Müjdelerin devam ettiğini anlatan Kirişci şöyle devam etti:'Süt üretiminde Avrupa Birliği ülkeleri arasında 3'üncü sıradayız'Türkiye'nin süt üretim istatistiklerini açıklayan Kirişci, şöyle konuştu:Türkiye'nin ilk ve tek peynir müzesinin "hayırlı" olmasını dileyen Kirişci, müzenin bir hafta süreyle ücretsiz olacağını açıkladı.

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ekonomi, vahit kirişci, süt