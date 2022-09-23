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https://sputniknews.com.tr/20220923/azerbaycan-arap-birligi-zirvesine-onur-konugu-olarak-davet-edildi-1061533373.html
Azerbaycan, Arap Birliği Zirvesi’ne onur konuğu olarak davet edildi
Azerbaycan, Arap Birliği Zirvesi’ne onur konuğu olarak davet edildi
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ülkesinde düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi’ne onur konuğu olarak davet etti. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T03:46+0300
2022-09-23T03:46+0300
dünya
azerbaycan
arap birliği
zirve
davet
cezayir
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Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Görüşmeleri için New York’ta bulunan Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun’un, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Bağlantısızlar Hareketi'nin mevcut başkanı sıfatıyla Kasım ayında Cezayir’de gerçekleştirilecek olan Arap Birliği zirvesine onur konuğu olarak katılmaya davet ettiği belirtildi.Bakan Lamamra’nın Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'a Cumhurbaşkanı Tebbun’un davet mektubunu verdiği ifade edilen açıklamada, iki bakanın Bağlantısızlar Hareketi'nin uluslararası gerilimlerdeki rolünü etkinleştirmesi noktasında görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220918/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-ermenistanda-azerbaycan-baslatti-bu-kabul-edilmeli-1061344646.html
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azerbaycan, arap birliği, zirve, davet, cezayir
azerbaycan, arap birliği, zirve, davet, cezayir

Azerbaycan, Arap Birliği Zirvesi’ne onur konuğu olarak davet edildi

03:46 23.09.2022
© AFP 2022 / TOFIK BABAYEVAzerbaycan bayrağı
Azerbaycan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© AFP 2022 / TOFIK BABAYEV
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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ülkesinde düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi’ne onur konuğu olarak davet etti.
Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Görüşmeleri için New York’ta bulunan Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun’un, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Bağlantısızlar Hareketi'nin mevcut başkanı sıfatıyla Kasım ayında Cezayir’de gerçekleştirilecek olan Arap Birliği zirvesine onur konuğu olarak katılmaya davet ettiği belirtildi.

Bakan Lamamra’nın Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'a Cumhurbaşkanı Tebbun’un davet mektubunu verdiği ifade edilen açıklamada, iki bakanın Bağlantısızlar Hareketi'nin uluslararası gerilimlerdeki rolünü etkinleştirmesi noktasında görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.
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