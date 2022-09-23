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https://sputniknews.com.tr/20220923/arjantindeki-bir-petrol-rafinerisinde-patlama-3-isci-oldu-1061534567.html
Arjantin'deki bir petrol rafinerisinde patlama: 3 işçi öldü
Arjantin'deki bir petrol rafinerisinde patlama: 3 işçi öldü
Arjantin'in Neuquen eyaletinde yer alan bir petrol rafinerisinde patlama yaşandı. Yerel medyaya göre dev bir yangına sebep olan patlama sonucu rafineride... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T08:37+0300
2022-09-23T08:37+0300
dünya
arjantin
petrol rafinerisi
patlama
yangın
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Arjantin medyasına yansıyan haberlere göre, ülkenin batısında bulunan Neuquen eyaletindeki New American Oil (NAO) şirketine ait petrol rafinerisinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından rafineride dev bir yangının ortaya çıktığını bildiren Telam haber ajansı, yaklaşık 90 itfaiye görevlisi ile Sivil Savunma personelinin saatler süren çalışmalarının ardından yangının kontrol altına alındığını kaydetti.Olayda 3 işçi hayatını kaybetti.Habere göre yangın, rafineride bulunan üç ana petrol deposundan birinin patlaması nedeniyle meydana geldi. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.Neuquen Sivil Savunma ve Koruma Departmanı Müdür Yardımcısı Martin Giusti, konuya ilişkin açıklamasında "Yangının sebeplerine dair incelemeler ve savcılığın çalışmaları sürüyor" dedi.Patlamanın ardından Arjantin'in Rio Negro, Neuquen, ve La Pampa eyaletlerindeki petrol ve doğalgaz sendikaları 'işçilerin hayatı ve güvenliğinin ihmal edilmesi' gerekçesiyle grev başlattı.
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arjantin, petrol rafinerisi, patlama, yangın
arjantin, petrol rafinerisi, patlama, yangın

Arjantin'deki bir petrol rafinerisinde patlama: 3 işçi öldü

08:37 23.09.2022
© AP Photo / Fernando RanniArjantin'in Neuquen eyaletinde yer alan bir petrol rafinerisinde patlama yaşandı. Yerel medyaya göre dev bir yangına sebep olan patlama sonucu rafineride çalışan 3 kişi hayatını kaybetti.
Arjantin'in Neuquen eyaletinde yer alan bir petrol rafinerisinde patlama yaşandı. Yerel medyaya göre dev bir yangına sebep olan patlama sonucu rafineride çalışan 3 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Fernando Ranni
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Arjantin'in Neuquen eyaletinde yer alan bir petrol rafinerisinde patlama yaşandı. Yerel medyaya göre dev bir yangına sebep olan patlama sonucu rafineride çalışan 3 kişi hayatını kaybetti.
Arjantin medyasına yansıyan haberlere göre, ülkenin batısında bulunan Neuquen eyaletindeki New American Oil (NAO) şirketine ait petrol rafinerisinde patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından rafineride dev bir yangının ortaya çıktığını bildiren Telam haber ajansı, yaklaşık 90 itfaiye görevlisi ile Sivil Savunma personelinin saatler süren çalışmalarının ardından yangının kontrol altına alındığını kaydetti.
Olayda 3 işçi hayatını kaybetti.
Habere göre yangın, rafineride bulunan üç ana petrol deposundan birinin patlaması nedeniyle meydana geldi. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.
Neuquen Sivil Savunma ve Koruma Departmanı Müdür Yardımcısı Martin Giusti, konuya ilişkin açıklamasında "Yangının sebeplerine dair incelemeler ve savcılığın çalışmaları sürüyor" dedi.
Patlamanın ardından Arjantin'in Rio Negro, Neuquen, ve La Pampa eyaletlerindeki petrol ve doğalgaz sendikaları 'işçilerin hayatı ve güvenliğinin ihmal edilmesi' gerekçesiyle grev başlattı.
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