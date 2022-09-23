https://sputniknews.com.tr/20220923/arastirma-lahananin-tadi-anne-karnindaki-bebeklerin-bile-yuzunu-eksitiyor-1061537486.html
Araştırma: Lahananın tadı, anne karnındaki bebeklerin bile yüzünü ekşitiyor
Araştırma: Lahananın tadı, anne karnındaki bebeklerin bile yüzünü ekşitiyor
Lahananın tadından hoşlanmıyorsanız, yalnız değilsiniz. Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, lahana tadının anne karnındaki bebeklerin dahi yüzünü... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T10:44+0300
2022-09-23T10:44+0300
2022-09-23T10:44+0300
yaşam
ultrason
bebek
anne
anne karnı
lahana
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Yüksek besleyici değerler ve içerdiği vitaminler nedeniyle sağlığa faydalarıyla bilinen lahana, ne yazık ki tadıyla sevilen sebzeler arasında değil. Yapılan bir araştırma lahananın güçlü tadının fetüslerde dahi hoşnutsuzluk yarattığını ortaya koydu.Durham Üniversitesi'nden araştırmacılar, anne karnındaki bebeklerin farklı tatlara nasıl tepki verdiğini inceledi. Ultrason taramasıyla yapılan araştırmada bebeklerin lahana gibi yiyeceklerin acı tatına yüzlerini ekşiterek tepki gösteriği ortaya çıktı. Psychological Journal dergisinde yayınlanan makalede bilim insanları, annenin tükettiği yiyecek ve içeceklerden oluşan tat ve kokuların, 32 ila 36. gebelik haftaları arasında bebeği çevreleyen amniyotik sıvıda bulunduğunu belirtti.Annelerden 4D ultrason görüntüleme sırasında herhangi bir şey tüketmemesini isteyen bilim insanları, denek anneleri iki gruba ayırdı. Birinci gruptaki annelere havuç tadı içeren bir kapsül, ikinci gruptaki annelere ise lahana tadı veren kapsül verildi.Kapsüllerin verilmesinden sonra ultrasonda bebeğin nasıl tepki verdiğini gözlemleyen araştırmacılar, havuç kapsülü alan annelerin karnındaki bebeklerde gülümseme ifadesi, lahana kapsülü verilen annelerin bebeklerinde ise yüz ekşitme ifadesi tespit etti.Makalede, "Tek dozluk bir kapsülün anne tarafından tüketimi yoluyla aktarılan tatlara ceninlerin verdiği tepkinin ilk doğrudan kanıtını, kare kare fetal yüz hareketlerini ölçerek raporladık" denildi.
bebek
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ultrason, bebek, anne, anne karnı, lahana
ultrason, bebek, anne, anne karnı, lahana
Araştırma: Lahananın tadı, anne karnındaki bebeklerin bile yüzünü ekşitiyor
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Lahananın tadından hoşlanmıyorsanız, yalnız değilsiniz. Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, lahana tadının anne karnındaki bebeklerin dahi yüzünü ekşittiğini kanıtladı.
Yüksek besleyici değerler ve içerdiği vitaminler nedeniyle sağlığa faydalarıyla bilinen lahana, ne yazık ki tadıyla sevilen sebzeler arasında değil. Yapılan bir araştırma lahananın güçlü tadının fetüslerde dahi hoşnutsuzluk yarattığını ortaya koydu.
Durham Üniversitesi'nden araştırmacılar, anne karnındaki bebeklerin farklı tatlara nasıl tepki verdiğini inceledi. Ultrason taramasıyla yapılan araştırmada bebeklerin lahana gibi yiyeceklerin acı tatına yüzlerini ekşiterek tepki gösteriği ortaya çıktı.
Psychological Journal dergisinde yayınlanan makalede bilim insanları, annenin tükettiği yiyecek ve içeceklerden oluşan tat ve kokuların, 32 ila 36. gebelik haftaları arasında bebeği çevreleyen amniyotik sıvıda bulunduğunu belirtti.
Annelerden 4D ultrason görüntüleme sırasında herhangi bir şey tüketmemesini isteyen bilim insanları, denek anneleri iki gruba ayırdı. Birinci gruptaki annelere havuç tadı içeren bir kapsül, ikinci gruptaki annelere ise lahana tadı veren kapsül verildi.
Kapsüllerin verilmesinden sonra ultrasonda bebeğin nasıl tepki verdiğini gözlemleyen araştırmacılar, havuç kapsülü alan annelerin karnındaki bebeklerde gülümseme ifadesi, lahana kapsülü verilen annelerin bebeklerinde ise yüz ekşitme ifadesi tespit etti.
Makalede, "Tek dozluk bir kapsülün anne tarafından tüketimi yoluyla aktarılan tatlara ceninlerin verdiği tepkinin ilk doğrudan kanıtını, kare kare fetal yüz hareketlerini ölçerek raporladık" denildi.