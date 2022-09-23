https://sputniknews.com.tr/20220923/ak-partili-ozhaseki-feto-bizim-zamanimizda-guclenmis-gibi-anlatiyorlar-1061547640.html

AK Partili Özhaseki: FETÖ bizim zamanımızda güçlenmiş gibi anlatıyorlar

AK Partili Özhaseki: FETÖ bizim zamanımızda güçlenmiş gibi anlatıyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "FETÖ belası 50 yıldır var. Bizim zamanımızda güçlenmiş gibi anlatıyorlar" dedi. 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T14:22+0300

2022-09-23T14:22+0300

2022-09-23T14:22+0300

politika

mehmet özhaseki

hatay

fetö

recep tayyip erdoğan

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Özhaseki, dün Hatay'daki temasları kapsamında AK Parti İskenderun İlçe Başkanlığına giderek burada partililerle görüştü.Burada konuşma yapan Özhaseki, "FETÖ belası 50 yıldır var emin olun. Yeni çıkmış bir hadise değil. Bazen sanki PKK da FETÖ de AK Parti ile doğmuş, bizim zamanımızda güçlenmiş gibi anlatıyorlar. Milleti kandırmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı. Özhaseki, şöyle devam etti:"Öyle değil. Yine yurt dışı tahrikli ,yine onların desteğiyle 50 yıldır süren bir bela silsilesi var ama çok şükür bütün bunların hakkından da bizler geldik. İşlerimiz de iyiye gidiyor. İnşallah bundan sonra da iyiye gitmeye devam edecek. Çok da güzel işler yapılıyor. Ufak tefek sorunlarımız var mı var. Biliyor muyuz bunları? Çok iyi biliyoruz. Bunları kim çözecek? Emin olun bunu çözecek liderlik hem bizde var, liderimiz zaten başımızda, ekip de bilgi de birikim de var. Bu sorunları çözecek inşallah yine bizleriz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında CNN Türk - Kanal D ortak yayınında "FETÖ'nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını reddetmem, ihanet şebekesiymiş. Aldatıldık. Taa Erdal İnönü'ye git, Bülent Ecevit'e. Ecevit, İnönü bunların en yakın arkadaşıydı. Erdal İnönü'nün bunların okullarını ziyaret ettiğini iyi bilirim" demişti.

hatay

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mehmet özhaseki, hatay, fetö, recep tayyip erdoğan