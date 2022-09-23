Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220923/agustosta-kurulan-sirket-sayisi-aylik-yuzde-46-artti-1061537646.html
Kurulan şirket sayısı aylık yüzde 46 arttı
Kurulan şirket sayısı aylık yüzde 46 arttı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı, ağustosta aylık bazda yüzde 46,1 artarak 12 bin 193'e, kapanan şirket sayısı da yüzde 8 artışla 1713'e çıktı. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T10:50+0300
2022-09-23T10:53+0300
ekonomi
türkiye
şirket
kooperatif
ağustos
sermaye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052250189_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_92658b07f9297d99d66f725880888820.jpg
Türkiye'de ağustos ayında 12 bin 382 şirket ve kooperatif kuruldu.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.Buna göre, ağustosta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 46,1, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38, kooperatif sayısı yüzde 56,2 arttı.Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 8 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,7 yükselirken, kooperatif sayısı ise yüzde 6,6 düştü.Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 38,5, kooperatif sayısı yüzde 96,9, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,9 artış gösterdi.Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 29, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 11,6 artış olurken, kooperatif sayısında yüzde 37,7 düşüş meydana geldi.Tüm illerde şirket kurulduSöz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 86,4'ünü limitet şirketler, yüzde 12,1'ini anonim şirketler, yüzde 1,5'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,7'si İstanbul, yüzde 9,3'ü Ankara, yüzde 5,6'sı İzmir'de kuruldu.Ağustosta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 4 bin 257'si ticaret, 1824'ü imalat ve 1436'sı inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 881'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 540'ı inşaat, 215'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.Ağustosta kapanan şirket ve kooperatiflerin 579'unun toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 244'ünün imalat, 234'ünün inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 650'sinin toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 254'ünün inşaat, 193'ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği kayıtlara geçti.Ağustosta 189 kooperatif kurulurken bunların 122'si konut yapı, 28'i işletme kooperatifi, 13'ü tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı.Yabancı ortak sermayeli şirketlerGeçen ay kurulan 1943 yabancı ortak sermayeli şirketin 137'si İran ve 128'i Rus ortaklı oldu.İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 180'i anonim, 1763'ü limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.Bu yıl kurulan şirketlerin 1964'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 717'si gayrimenkul acenteleri, 624'ü işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe çalışacak.Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 81,1'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.
https://sputniknews.com.tr/20220923/tuketici-ve-konut-kredisi-sigortali-ve-sigortasiz-teklif-edilecek-1061536624.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052250189_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f2937fb213f6c9f8bb07b71588ff5e68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, şirket, kooperatif, ağustos , sermaye
türkiye, şirket, kooperatif, ağustos , sermaye

Kurulan şirket sayısı aylık yüzde 46 arttı

10:50 23.09.2022 (güncellendi: 10:53 23.09.2022)
© AAPersonel alımı
Personel alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Türkiye'de kurulan şirket sayısı, ağustosta aylık bazda yüzde 46,1 artarak 12 bin 193'e, kapanan şirket sayısı da yüzde 8 artışla 1713'e çıktı.
Türkiye'de ağustos ayında 12 bin 382 şirket ve kooperatif kuruldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, ağustosta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 46,1, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38, kooperatif sayısı yüzde 56,2 arttı.
Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 8 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,7 yükselirken, kooperatif sayısı ise yüzde 6,6 düştü.
Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 38,5, kooperatif sayısı yüzde 96,9, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,9 artış gösterdi.
Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 29, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 11,6 artış olurken, kooperatif sayısında yüzde 37,7 düşüş meydana geldi.

Tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 86,4'ünü limitet şirketler, yüzde 12,1'ini anonim şirketler, yüzde 1,5'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,7'si İstanbul, yüzde 9,3'ü Ankara, yüzde 5,6'sı İzmir'de kuruldu.
Ağustosta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.
Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 4 bin 257'si ticaret, 1824'ü imalat ve 1436'sı inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 881'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 540'ı inşaat, 215'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.
Ağustosta kapanan şirket ve kooperatiflerin 579'unun toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 244'ünün imalat, 234'ünün inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.
Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 650'sinin toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 254'ünün inşaat, 193'ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği kayıtlara geçti.
Ağustosta 189 kooperatif kurulurken bunların 122'si konut yapı, 28'i işletme kooperatifi, 13'ü tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1943 yabancı ortak sermayeli şirketin 137'si İran ve 128'i Rus ortaklı oldu.
İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 180'i anonim, 1763'ü limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.
Bu yıl kurulan şirketlerin 1964'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 717'si gayrimenkul acenteleri, 624'ü işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe çalışacak.
Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 81,1'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.
banka, kredi, faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
EKONOMİ
Tüketici ve konut kredisi sigortalı ve sigortasız teklif edilecek
10:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала