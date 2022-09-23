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Afrika'ya dönüş yolunda kaybolan leylek 'Anita', Emirdağ’da ölü bulundu
Afrika'ya dönüş yolunda kaybolan leylek 'Anita', Emirdağ’da ölü bulundu
İsveçli kuş bilimcilerin verici ve halka takarak takip ettiği dişi leylek 'Anita', Afrika'ya göç yolu üzerindeki Emirdağ'da elektrik direğinin yanında yanmış... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T02:35+0300
2022-09-23T02:38+0300
yaşam
isveç
kuş
leylek
afrika
emirdağ
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Mart ayında sürüler halinde Afrika'dan çıkıp, Hatay'dan Anadolu'ya ve Avrupa'ya dağılan leyleklerin Afrika'ya dönüş yolculuğu neredeyse tamamlandı. Yeni yavrularla birlikte sayıları her yıl 1 milyon civarına ulaşan leyleklerin binlercesi, birçok sebeple göç yolunda ölüyor.Göç döneminin son günlerinde İsveç'ten kuş bilimcileri, Türkiye'de uzun yıllardır leyleklerin göç yolculuğunu yakından takip edip, sayımlarını gerçekleştiren Leylekel (Storkland) grubu üyelerine 'Kayıp Vericili Leylek' ihbarında bulunarak, yardım istedi.DHA'nın haberine göre 'Anita' adı verilen dişi leyleğe uydu verici cihaz ve halka takarak takip eden Petter Albinson'ın Leylek grubundan temasa geçtiği Emine Nurhan Tekin ve Fikret Can, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde uzun süren araştırmalar yaptı. Leylek Anita, 4 Eylül’de gönüllü İbrahim Sarıtaş tarafından, kırsal bir arazideki yüksek gerilim hattı direğinin yanında halkasıyla birlikte yanmış halde bulundu.Kayıp vericiyi bulmak için Sarıtaş'ın yanı sıra DKMP ekipleri ve köylüler de bölgede araştırma yaptı ancak sonuç alınamadı.Göç yolunda binlercesi ölüyorLeylekel Grubu yöneticisi Fikret Can, 17 yıldır gönüllü ekip arkadaşlarıyla leyleklerin göçünü izleyip, sonbaharda sayımlarını yaptıklarını belirterek, son yıllarda Avrupa'dan çok sayıda 'Kayıp Vericili Leylek' ihbarı aldıklarına dikkat çekti. Avrupa'da üreyen leyleklerin yüzde 90'ının ilkbaharda yuvalarına ulaşmak, sonbaharda Afrika'daki kışlaklarına varmak için Türkiye’den geçmek zorunda olduklarını söyleyen Can, Edirne'den başlayıp Hatay Yayladığı'nda son bulan her göç mevsiminde binlerce leyleğin öldüğünü, aralarında verici takılan leylekler de bulunduğunu kaydetti.Avrupalı kuş bilimcilerin, Türkiye'de kaybolan leyleklerin bulunması, ölmüşse sebebi ve vericinin geri gönderilmesi gibi konularda yardım istediklerini anlatan Fikret Can, bugüne kadar Türkiye’nin birçok yerinde vericiyle takip edilen 22 leyleğin araştırmasını yaptıklarını söyledi. Can, “Bunlardan biri yorgun düşmüştü. Kontrolleri yapıldı, beslendi, doğaya bırakıldı. Biri trafik kazasında ölmüştü. Bir araştırmamız sonuçsuz kaldı, diğer 19'u elektrik çarpması sonucu öldü" dedi.
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isveç, kuş, leylek, afrika, emirdağ , hatay

Afrika'ya dönüş yolunda kaybolan leylek 'Anita', Emirdağ’da ölü bulundu

02:35 23.09.2022 (güncellendi: 02:38 23.09.2022)
© DHALeylek
Leylek - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© DHA
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İsveçli kuş bilimcilerin verici ve halka takarak takip ettiği dişi leylek 'Anita', Afrika'ya göç yolu üzerindeki Emirdağ'da elektrik direğinin yanında yanmış halde bulundu. Köylüler vericiyi arıyor.
Mart ayında sürüler halinde Afrika'dan çıkıp, Hatay'dan Anadolu'ya ve Avrupa'ya dağılan leyleklerin Afrika'ya dönüş yolculuğu neredeyse tamamlandı. Yeni yavrularla birlikte sayıları her yıl 1 milyon civarına ulaşan leyleklerin binlercesi, birçok sebeple göç yolunda ölüyor.
Göç döneminin son günlerinde İsveç'ten kuş bilimcileri, Türkiye'de uzun yıllardır leyleklerin göç yolculuğunu yakından takip edip, sayımlarını gerçekleştiren Leylekel (Storkland) grubu üyelerine 'Kayıp Vericili Leylek' ihbarında bulunarak, yardım istedi.
DHA'nın haberine göre 'Anita' adı verilen dişi leyleğe uydu verici cihaz ve halka takarak takip eden Petter Albinson'ın Leylek grubundan temasa geçtiği Emine Nurhan Tekin ve Fikret Can, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde uzun süren araştırmalar yaptı. Leylek Anita, 4 Eylül’de gönüllü İbrahim Sarıtaş tarafından, kırsal bir arazideki yüksek gerilim hattı direğinin yanında halkasıyla birlikte yanmış halde bulundu.
Kayıp vericiyi bulmak için Sarıtaş'ın yanı sıra DKMP ekipleri ve köylüler de bölgede araştırma yaptı ancak sonuç alınamadı.

Göç yolunda binlercesi ölüyor

Leylekel Grubu yöneticisi Fikret Can, 17 yıldır gönüllü ekip arkadaşlarıyla leyleklerin göçünü izleyip, sonbaharda sayımlarını yaptıklarını belirterek, son yıllarda Avrupa'dan çok sayıda 'Kayıp Vericili Leylek' ihbarı aldıklarına dikkat çekti. Avrupa'da üreyen leyleklerin yüzde 90'ının ilkbaharda yuvalarına ulaşmak, sonbaharda Afrika'daki kışlaklarına varmak için Türkiye’den geçmek zorunda olduklarını söyleyen Can, Edirne'den başlayıp Hatay Yayladığı'nda son bulan her göç mevsiminde binlerce leyleğin öldüğünü, aralarında verici takılan leylekler de bulunduğunu kaydetti.
Avrupalı kuş bilimcilerin, Türkiye'de kaybolan leyleklerin bulunması, ölmüşse sebebi ve vericinin geri gönderilmesi gibi konularda yardım istediklerini anlatan Fikret Can, bugüne kadar Türkiye’nin birçok yerinde vericiyle takip edilen 22 leyleğin araştırmasını yaptıklarını söyledi. Can, “Bunlardan biri yorgun düşmüştü. Kontrolleri yapıldı, beslendi, doğaya bırakıldı. Biri trafik kazasında ölmüştü. Bir araştırmamız sonuçsuz kaldı, diğer 19'u elektrik çarpması sonucu öldü" dedi.
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