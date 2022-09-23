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Adana'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
Adana'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
Adana'da IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T08:16+0300
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türkiye
adana
işid
operasyon
gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde IŞİD adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu adreslere TEM şubesi operasyon timi ve özel harekat polisleriyle baskın yapıldı.Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.Ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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adana, işid, operasyon, gözaltı
adana, işid, operasyon, gözaltı

Adana'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

08:16 23.09.2022
© İHAAdana - IŞİD
Adana - IŞİD - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© İHA
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Adana'da IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde IŞİD adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.
Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu adreslere TEM şubesi operasyon timi ve özel harekat polisleriyle baskın yapıldı.
Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.
Ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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