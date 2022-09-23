https://sputniknews.com.tr/20220923/adanada-isid-operasyonu-7-gozalti-1061534173.html

Adana'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

Adana'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

Adana'da IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 23.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

adana

işid

operasyon

gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde IŞİD adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu adreslere TEM şubesi operasyon timi ve özel harekat polisleriyle baskın yapıldı.Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.Ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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adana, işid, operasyon, gözaltı