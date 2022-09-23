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ABD, Somali'de hava saldırısı düzenledi: 27 Eş-Şebab üyesi öldürüldü
ABD, Somali'de hava saldırısı düzenledi: 27 Eş-Şebab üyesi öldürüldü
ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanlığı, Somali'de düzenledikleri hava saldırısında Eş-Şebab üyesi 27 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T01:57+0300
2022-09-23T01:57+0300
dünya
abd
somali
eş-şebab
hava saldırısı
ölü
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Geçen aylarda yeniden Özel Kuvvet birliklerini Somali'ye konuşlandıran ABD, bu ülkede Eş-Şebab örgütüne yönelik hava saldırısı düzenlemeye devam etti.AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Afrika Komutanlığı, Somali Federal Hükümetinin talebi üzerine 18 Eylül'de Somali'nin Buulobarde kenti yakınlarında Somali Ulusal Ordu güçlerine saldıran Eş-Şebab teröristlerine hava saldırısı düzenledi. Komutanlığın ilk değerlendirmesi, saldırının 27 Eş-Şebab teröristini öldürdüğü ve hiçbir sivilin yaralanmadığı yönünde" değerlendirmesine yer verildi.ABD saldırılarının, Somali Ulusal Ordusu ve Afrika Birliği Geçiş Misyonunun inisiyatifi yeniden kazanmasına ve Somali'nin Hiraan bölgesindeki Eş-Şebab'ı yenilgiye uğratmasına olanak sağladığı belirtilen açıklamada, "Bu operasyon, son beş yıldaki en büyük Somali ve Afrika Birliği Geçiş Misyonunun taarruz operasyonudur" ifadeleri kullanıldı.Eş-Şebab örgütü, Somali'de sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
https://sputniknews.com.tr/20210402/somalide-el-kaideye-bagli-es-sebab-orgutu-astrazeneca-asisini-olumcul-yan-etkileri-oldugu-1044174945.html
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abd, somali, eş-şebab, hava saldırısı, ölü
abd, somali, eş-şebab, hava saldırısı, ölü

ABD, Somali'de hava saldırısı düzenledi: 27 Eş-Şebab üyesi öldürüldü

01:57 23.09.2022
© Fotoğraf : YouTube/Lockheed MartinF-21
F-21 - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© Fotoğraf : YouTube/Lockheed Martin
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ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanlığı, Somali'de düzenledikleri hava saldırısında Eş-Şebab üyesi 27 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.
Geçen aylarda yeniden Özel Kuvvet birliklerini Somali'ye konuşlandıran ABD, bu ülkede Eş-Şebab örgütüne yönelik hava saldırısı düzenlemeye devam etti.
AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Afrika Komutanlığı, Somali Federal Hükümetinin talebi üzerine 18 Eylül'de Somali'nin Buulobarde kenti yakınlarında Somali Ulusal Ordu güçlerine saldıran Eş-Şebab teröristlerine hava saldırısı düzenledi. Komutanlığın ilk değerlendirmesi, saldırının 27 Eş-Şebab teröristini öldürdüğü ve hiçbir sivilin yaralanmadığı yönünde" değerlendirmesine yer verildi.
ABD saldırılarının, Somali Ulusal Ordusu ve Afrika Birliği Geçiş Misyonunun inisiyatifi yeniden kazanmasına ve Somali'nin Hiraan bölgesindeki Eş-Şebab'ı yenilgiye uğratmasına olanak sağladığı belirtilen açıklamada, "Bu operasyon, son beş yıldaki en büyük Somali ve Afrika Birliği Geçiş Misyonunun taarruz operasyonudur" ifadeleri kullanıldı.
Eş-Şebab örgütü, Somali'de sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
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