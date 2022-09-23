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A Milli Takım kadrosunda dört değişiklik
A Milli Takım kadrosunda dört değişiklik
TFF; Cenk Özkacar, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Umut Bozok'un A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiğini açıkladı. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
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spor
a milli futbol takımı
değişiklik
futbolcu
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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü sakatlıkları, Cengiz Ünder ise Lüksemburg karşılaşmasında turnuvadaki ikinci sarı kartını görerek Faroe Adaları maçında cezalı duruma düşmesi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.İspanya'nın Valencia kulübünde forma giyen Cenk Özkacar, Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Ravil Tagir, Medipol Başakşehir'den Berkay Özcan ve Trabzonspor'dan Umut Bozok, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.Cenk Özkacar kafileye Faroe Adaları'nda; Ravil, Berkay ve Umut ise Riva'da A Milli Takım kampına katılacak.
https://sputniknews.com.tr/20220922/a-milli-futbol-takimi-luksemburg-ile-3-3-berabere-kaldi-1061527363.html
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a milli futbol takımı, değişiklik, futbolcu
a milli futbol takımı, değişiklik, futbolcu

A Milli Takım kadrosunda dört değişiklik

12:35 23.09.2022 (güncellendi: 12:39 23.09.2022)
© AAA Milli Takım kadrosu
A Milli Takım kadrosu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© AA
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TFF; Cenk Özkacar, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Umut Bozok'un A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü sakatlıkları, Cengiz Ünder ise Lüksemburg karşılaşmasında turnuvadaki ikinci sarı kartını görerek Faroe Adaları maçında cezalı duruma düşmesi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
İspanya'nın Valencia kulübünde forma giyen Cenk Özkacar, Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Ravil Tagir, Medipol Başakşehir'den Berkay Özcan ve Trabzonspor'dan Umut Bozok, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.
Cenk Özkacar kafileye Faroe Adaları'nda; Ravil, Berkay ve Umut ise Riva'da A Milli Takım kampına katılacak.
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