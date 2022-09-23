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58 yıldır günde 20 bardak çay içiyor: 'Kaliteli çay ömrü uzatıyor'
58 yıldır günde 20 bardak çay içiyor: 'Kaliteli çay ömrü uzatıyor'
Eskişehirli çay tiryakisi İbrahim Yüksel, 58 yıldır günde en az 20 bardak çay içtiğini, ABD'de yapılan ve bir süre önce açıklanan araştırmanın yıllardır... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
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çay, eskişehir, фото
çay, eskişehir, фото

58 yıldır günde 20 bardak çay içiyor: 'Kaliteli çay ömrü uzatıyor'

12:50 23.09.2022 (güncellendi: 12:51 23.09.2022)
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Eskişehirli çay tiryakisi İbrahim Yüksel, 58 yıldır günde en az 20 bardak çay içtiğini, ABD'de yapılan ve bir süre önce açıklanan araştırmanın yıllardır söylediği "Çay insanı dinç tutuyor” fikrini doğruladığını anlattı.
© İHAİbrahim Yüksel, geçtiğimiz günlerde ABD’li bilim insanlarının, 2006-2010 tarihleri arasında 500 bin kişiyi takip ederek yaptıkları çalışmalarda, her gün çay içen kişilerinin ölüm riskinin içmeyenlere göre yüzde 9 ila 13 daha düşük olduğu bilgisini kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı.
58 yıldır günde 20 bardak çay içiyor: 'Kaliteli çay insanı dinç tutuyor, ömrü uzatıyor' - Sputnik Türkiye
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© İHA
İbrahim Yüksel, geçtiğimiz günlerde ABD’li bilim insanlarının, 2006-2010 tarihleri arasında 500 bin kişiyi takip ederek yaptıkları çalışmalarda, her gün çay içen kişilerinin ölüm riskinin içmeyenlere göre yüzde 9 ila 13 daha düşük olduğu bilgisini kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı.
© İHABu haberi çay dağıttığı esnada gördüğünü anlatan 65 yaşındaki kıraathane işletmecisi İbrahim Yüksel, sağlığını günde 20 bardak çay içmesine bağlı olduğunu çevresine kanıtladığını belirtti.
58 yıldır günde 20 bardak çay içiyor: 'Kaliteli çay insanı dinç tutuyor, ömrü uzatıyor' - Sputnik Türkiye
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© İHA
Bu haberi çay dağıttığı esnada gördüğünü anlatan 65 yaşındaki kıraathane işletmecisi İbrahim Yüksel, sağlığını günde 20 bardak çay içmesine bağlı olduğunu çevresine kanıtladığını belirtti.
© İHASağlığını çaya borçlu olduğunu haberden önce birçok kez dile getirdiğini, fakat kanıtlayamadığını ifade eden Yüksel, paylaşılan haberle bu durumu ispatladığını söyledi.
58 yıldır günde 20 bardak çay içiyor: 'Kaliteli çay insanı dinç tutuyor, ömrü uzatıyor' - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Sağlığını çaya borçlu olduğunu haberden önce birçok kez dile getirdiğini, fakat kanıtlayamadığını ifade eden Yüksel, paylaşılan haberle bu durumu ispatladığını söyledi.
© İHAKonuyla ilgili konuşan İbrahim Yüksel, iyi çayın sağlıklı olduğunu ifade etti. Sürekli çevresine çayın faydalarını anlattığını belirten Yüksel, “Ben bunu sürekli söylüyorum. Çay insan ömrünü uzatır, kalbi iyi çalıştırır. Ama bana inanmayan, hatta bana karşı fikir belirtenler vardı. Ben sabah iki üç bardak çay içiyorum kendime geliyorum. En az günde 20 bardak çay içiyorum. Her zaman söylerim çay insanı dinç tutuyor” diye konuştu.
58 yıldır günde 20 bardak çay içiyor: 'Kaliteli çay insanı dinç tutuyor, ömrü uzatıyor' - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Konuyla ilgili konuşan İbrahim Yüksel, iyi çayın sağlıklı olduğunu ifade etti. Sürekli çevresine çayın faydalarını anlattığını belirten Yüksel, “Ben bunu sürekli söylüyorum. Çay insan ömrünü uzatır, kalbi iyi çalıştırır. Ama bana inanmayan, hatta bana karşı fikir belirtenler vardı. Ben sabah iki üç bardak çay içiyorum kendime geliyorum. En az günde 20 bardak çay içiyorum. Her zaman söylerim çay insanı dinç tutuyor” diye konuştu.
© İHATecrübeli tiryaki İbrahim Yüksel, kaliteli çay seçiminin önemine değinerek, "Çay yok mideyi ağrıtıyormuş, yok başı ağrıtıyormuş onlar bence hikâye. İyi çay içersen bu sorunlar olmaz. Ben yıllardır içiyorum, bu sorunlardan hiçbiri olmadı. Ben çayın faydalarını çok kez anlattım, ama beni ciddiye almadılar. Şimdi de bu araştırma haberini gördük, herkes bana hak vermeye başladı. Özellikle sallama çaylar bu söylenen rahatsızlıklara neden olabilir, ben gerçek çayı her zaman tavsiye ederim” dedi.
58 yıldır günde 20 bardak çay içiyor: 'Kaliteli çay insanı dinç tutuyor, ömrü uzatıyor' - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Tecrübeli tiryaki İbrahim Yüksel, kaliteli çay seçiminin önemine değinerek, "Çay yok mideyi ağrıtıyormuş, yok başı ağrıtıyormuş onlar bence hikâye. İyi çay içersen bu sorunlar olmaz. Ben yıllardır içiyorum, bu sorunlardan hiçbiri olmadı. Ben çayın faydalarını çok kez anlattım, ama beni ciddiye almadılar. Şimdi de bu araştırma haberini gördük, herkes bana hak vermeye başladı. Özellikle sallama çaylar bu söylenen rahatsızlıklara neden olabilir, ben gerçek çayı her zaman tavsiye ederim” dedi.
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