58 yıldır günde 20 bardak çay içiyor: 'Kaliteli çay ömrü uzatıyor'

© İHA Tecrübeli tiryaki İbrahim Yüksel, kaliteli çay seçiminin önemine değinerek, "Çay yok mideyi ağrıtıyormuş, yok başı ağrıtıyormuş onlar bence hikâye. İyi çay içersen bu sorunlar olmaz. Ben yıllardır içiyorum, bu sorunlardan hiçbiri olmadı. Ben çayın faydalarını çok kez anlattım, ama beni ciddiye almadılar. Şimdi de bu araştırma haberini gördük, herkes bana hak vermeye başladı. Özellikle sallama çaylar bu söylenen rahatsızlıklara neden olabilir, ben gerçek çayı her zaman tavsiye ederim” dedi.