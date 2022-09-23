https://sputniknews.com.tr/20220923/1061551807.html

THY 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' seçildi

THY 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' seçildi

Dünyanın en kapsamlı yolcu memnuniyeti araştırmasını gerçekleştiren Skytrax'in 2022 değerlendirmelerine göre Türk Hava Yolları "Dünya'nın En İyi 10 Hava Yolu"... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T15:48+0300

2022-09-23T15:48+0300

2022-09-23T15:48+0300

türkiye

türk hava yolları

türk hava yolları (thy)

skytrax

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Yolcu memnuniyeti araştırması gerçekleştiren Skytrax'in 2022 değerlendirmelerine göre Türk Hava Yolları "Dünya'nın En İyi 10 Hava Yolu" listesinde yer aldı.Skytrax'in geleneksel olarak düzenlediği organizasyonla ödüller sahiplerini buldu. Qatar Airways'in "Dünya'nın En İyi Hava Yolu" seçildiği listede Singapur Hava Yolları ikinci, Emirates üçüncü olurken, All Nippon Airlines (ANA) dördüncü, Qantas ise 5. sırada kendine yer buldu.THY'den sıçramaTürkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları da en iyi 10 havayolu şirketi arasında 7. sırada gösterildi. Geçtiğimiz yıl yayınlanan listede 17. sırada bulunan THY, 10 sıra birden yükselerek büyük sıçrama yaptı.Türk Hava Yolları aynı zamanda "Avrupa'nın En İyi Hava Yolu" şirketi seçildi.İngiliz devi British Airways listede 11'inci olurken, Alman devi Lufthansa ise 15'inci sırada kendine yer buldu.THY aynı zamanda En İyi Business İkramı ile Avrupa'nın En İyi Ekonomi Sınıfı Hava Yolu ödüllerini de aldı.Öte yandan İstanbul Havalimanı'ndaki İGA Lounge da "Dünya'nın En İyi Havalimanı Dinlenme Alanı" kategorisinde 4. sırada yer aldı.SunExpress 'Dünya'nın En İyi Eğlence Havayolu' seçildiTürk Hava Yolları ve Lufthansa ortaklığındaki SunExpress de "Dünya'nın En İyi Eğlence Havayolu" kategorisinde zirveyi kaptı.SunExpress, Air Transat, TUI Airways, TUIfly ve Vietravel Airlines gibi şirketlerin önünde 1. sırada yer aldı.

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