https://sputniknews.com.tr/20220922/zafer-partisi-genel-baskan-yardimcisi-gulumser-heper-istifa-etti-1061516728.html
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülümser Heper istifa etti
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülümser Heper istifa etti
Prof. Dr. Gülümser Heper, Zafer Partisi’nin istifa ettiğini açıkladı. 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T17:48+0300
2022-09-22T17:48+0300
2022-09-22T18:02+0300
zafer partisi
politika
istifa
gülümser heper
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Zafer Partisi’nin Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülümser Heper partisinden istifa ettiğini duyurdu.Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Prof. Dr. Heper, şu mesajı paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20220903/zafer-partisi-genel-baskan-yardimcisi-sevda-gul-tuncer-istifa-etti-1060749501.html
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zafer partisi, istifa, gülümser heper
zafer partisi, istifa, gülümser heper
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülümser Heper istifa etti
17:48 22.09.2022 (güncellendi: 18:02 22.09.2022) Abone ol
Prof. Dr. Gülümser Heper, Zafer Partisi’nin istifa ettiğini açıkladı.
Zafer Partisi’nin Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülümser Heper partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Prof. Dr. Heper, şu mesajı paylaştı:
"Çok değerli kamuoyuna, duyduğum gereklilik üzerine Zafer Partisi üyeliğimden ve tüm görevlerimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyet'i..."