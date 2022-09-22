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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülümser Heper istifa etti
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülümser Heper istifa etti
Prof. Dr. Gülümser Heper, Zafer Partisi’nin istifa ettiğini açıkladı. 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T17:48+0300
2022-09-22T18:02+0300
zafer partisi
politika
istifa
gülümser heper
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Zafer Partisi’nin Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülümser Heper partisinden istifa ettiğini duyurdu.Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Prof. Dr. Heper, şu mesajı paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20220903/zafer-partisi-genel-baskan-yardimcisi-sevda-gul-tuncer-istifa-etti-1060749501.html
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zafer partisi, istifa, gülümser heper
zafer partisi, istifa, gülümser heper

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülümser Heper istifa etti

17:48 22.09.2022 (güncellendi: 18:02 22.09.2022)
© Zafer PartisiGülümser Heper, Ümit Özdağ
Gülümser Heper, Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© Zafer Partisi
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Prof. Dr. Gülümser Heper, Zafer Partisi’nin istifa ettiğini açıkladı.
Zafer Partisi’nin Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülümser Heper partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Prof. Dr. Heper, şu mesajı paylaştı:
"Çok değerli kamuoyuna, duyduğum gereklilik üzerine Zafer Partisi üyeliğimden ve tüm görevlerimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyet'i..."
Zafer Partisi’nin gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer, görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
POLİTİKA
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer istifa etti
3 Eylül, 00:17
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