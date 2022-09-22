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https://sputniknews.com.tr/20220922/turk-isten-gelir-vergisinde-yeni-duzenleme-talebi-1061520773.html
Türk-İş'ten gelir vergisinde yeni düzenleme talebi
Türk-İş'ten gelir vergisinde yeni düzenleme talebi
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, işçilerin gelir vergisinde düzenleme istediklerini söyledi. Talebini örnekle açıklayan Atalay "10 bin lira ücret alan bir işçide... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T19:48+0300
2022-09-22T19:48+0300
ekonomi
türkiye
gelir vergisi
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Türk-İş, işçilerin gelir vergisinde düzenleme talep etti.Türk-İş Genel Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Çalışmaları Toplantısı"nın açılışında konuşan Genel Başkan Ergün Atalay, çalışanların gelir vergisiyle ilgili sorunlarının olduğunu ve bu sorunları, çözülene kadar gündeme getirmeye devam edeceklerini söyledi.Gelir vergisinde düzenleme isteyen Atalay, şöyle konuştu:"Mesela 10 bin lira ücret alan bir işçide, ocak ayında 630 lira vergi kesintisi yapılırken, eylül-ekim aylarında ücretinde 1900 liraya yakın kesinti yapılıyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. İşçiye ocak ayında verilen ücret aralık ayında da verilmeli. Bu vergi konusunu anlatıyoruz ama Hazine Bakanı ya duymuyor ya görmüyor. Vergi konusu dayanılacak gibi değil buna bir çözüm bulmak lazım."Kamuda taşeron işçilik kavramının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Atalay, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) meselesinin de beklentiler doğrultusunda çözüme kavuşturularak, ülkenin gündeminden çıkarılması talebinde bulundu.
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türkiye, gelir vergisi
türkiye, gelir vergisi

Türk-İş'ten gelir vergisinde yeni düzenleme talebi

19:48 22.09.2022
© AAVergi
Vergi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© AA
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Türk-İş Genel Başkanı Atalay, işçilerin gelir vergisinde düzenleme istediklerini söyledi. Talebini örnekle açıklayan Atalay "10 bin lira ücret alan bir işçide, ocak ayında 630 lira vergi kesintisi yapılırken, eylül-ekim aylarında ücretinde 1900 liraya yakın kesinti yapılıyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil" dedi.
Türk-İş, işçilerin gelir vergisinde düzenleme talep etti.

Türk-İş Genel Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Çalışmaları Toplantısı"nın açılışında konuşan Genel Başkan Ergün Atalay, çalışanların gelir vergisiyle ilgili sorunlarının olduğunu ve bu sorunları, çözülene kadar gündeme getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Gelir vergisinde düzenleme isteyen Atalay, şöyle konuştu:

"Mesela 10 bin lira ücret alan bir işçide, ocak ayında 630 lira vergi kesintisi yapılırken, eylül-ekim aylarında ücretinde 1900 liraya yakın kesinti yapılıyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. İşçiye ocak ayında verilen ücret aralık ayında da verilmeli. Bu vergi konusunu anlatıyoruz ama Hazine Bakanı ya duymuyor ya görmüyor. Vergi konusu dayanılacak gibi değil buna bir çözüm bulmak lazım."

Kamuda taşeron işçilik kavramının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Atalay, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) meselesinin de beklentiler doğrultusunda çözüme kavuşturularak, ülkenin gündeminden çıkarılması talebinde bulundu.
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