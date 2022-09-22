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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, işçilerin gelir vergisinde düzenleme talep etti
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, işçilerin gelir vergisinde düzenleme talep etti
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Mesela 10 bin lira ücret alan bir işçide, ocak ayında 630 lira vergi kesintisi yapılırken, eylül-ekim aylarında ücretinde... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T13:14+0300
2022-09-22T13:14+0300
ekonomi
işçi
işveren
türk-iş
ergün atalay
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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Atalay, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Çalışmaları Toplantısı"nın açılışında, kadınların çalışma hayatında çeşitli ayrımcılıklara maruz kaldığını belirterek, düşük ücret, mobbing ve kötü çalışma koşullarının dünyanın dört bir yanında kadınların ortak sorunu olduğunu söyledi.Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO), çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi amacıyla imzaya açtığı 190 sayılı sözleşmesinin önemine değinen Atalay, Türkiye'nin de bu sözleşmeye taraf olması çağrısında bulundu.Türkiye'de kadın sendikacı sayısının az olduğuna dikkati çeken Atalay, şunları söyledi:'Vergi konusu dayanılacak gibi değil'Çalışanların gelir vergisiyle ilgili sorunlarının olduğunu ve bu sorunları, çözülene kadar gündeme getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:Kamuda taşeron işçilik kavramının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Atalay, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) meselesinin de beklentiler doğrultusunda çözüme kavuşturularak, ülkenin gündeminden çıkartılmasını talebinde bulundu.'Örgütlenmeyle ilgili yeni düzenleme gerekli'Atalay, sendikal örgütlenmenin önünde ciddi engeller bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:Sendikal örgütlenmeyle ilgili yeni yasal bir düzenlemenin gerekli olduğunu vurgulayan Atalay, "Çalışma Bakanı, zaman zaman bizim söylediğimiz şeyleri ifade ediyor. Çalışma Bakanı, tek başına burada yeterli gelmez, gücü yetmez. Siyasi iktidarın da gücü yetmez. Bütün partiler, bu meseleye el atmazlarsa biz bu meseleyi çözemeyiz." dedi.Toplantıya, TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların kadın temsilcileri de katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220911/yargitaydan-emsal-ihbar-tazminati-karari-isci-de-isveren-de-talep-edemez-1061062966.html
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işçi, işveren, türk-iş, ergün atalay, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
işçi, işveren, türk-iş, ergün atalay, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, işçilerin gelir vergisinde düzenleme talep etti

13:14 22.09.2022
© AA Ergün Atalay
 Ergün Atalay - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© AA
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Mesela 10 bin lira ücret alan bir işçide, ocak ayında 630 lira vergi kesintisi yapılırken, eylül-ekim aylarında ücretinde 1900 liraya yakın kesinti yapılıyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. İşçiye ocak ayında verilen ücret aralık ayında da verilmeli" dedi.
Atalay, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Çalışmaları Toplantısı"nın açılışında, kadınların çalışma hayatında çeşitli ayrımcılıklara maruz kaldığını belirterek, düşük ücret, mobbing ve kötü çalışma koşullarının dünyanın dört bir yanında kadınların ortak sorunu olduğunu söyledi.
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO), çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi amacıyla imzaya açtığı 190 sayılı sözleşmesinin önemine değinen Atalay, Türkiye'nin de bu sözleşmeye taraf olması çağrısında bulundu.
Türkiye'de kadın sendikacı sayısının az olduğuna dikkati çeken Atalay, şunları söyledi:
"Bu sayının çoğalması hem bizim için hem kamuoyu için faydalı. Kadınlar, örgütlenme çalışmalarına katılmadığı, sendikal çalışmaları yürütmediği sürece sendikalarda kolay kolay yönetici olmazlar. Kadınlar, bulundukları sendikalarda, daha çok çalışmalı ve örgütlenme çalışmalarına daha çok katılmalı. Kadınlar, sendikalarda erkeklerin onlara fırsat vermesini beklememeli, önlerine çıkan fırsatları değerlendirerek sendikanın delegesi olmalı, kurullarına katılmalı, yönetime girmeli."

'Vergi konusu dayanılacak gibi değil'

Çalışanların gelir vergisiyle ilgili sorunlarının olduğunu ve bu sorunları, çözülene kadar gündeme getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:
"Mesela 10 bin lira ücret alan bir işçide, ocak ayında 630 lira vergi kesintisi yapılırken, eylül-ekim aylarında ücretinde 1900 liraya yakın kesinti yapılıyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. İşçiye ocak ayında verilen ücret aralık ayında da verilmeli. Bu vergi konusunu anlatıyoruz ama Hazine Bakanı ya duymuyor ya görmüyor. Vergi konusu dayanılacak gibi değil buna bir çözüm bulmak lazım."
Kamuda taşeron işçilik kavramının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Atalay, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) meselesinin de beklentiler doğrultusunda çözüme kavuşturularak, ülkenin gündeminden çıkartılmasını talebinde bulundu.

'Örgütlenmeyle ilgili yeni düzenleme gerekli'

Atalay, sendikal örgütlenmenin önünde ciddi engeller bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:
"Ülkemizde, sendikal örgütlenme yüzde 14 düzeyinde. İşçilerin yüzde 86'sında sendikalar örgütlü değil. Bir iş yerinde sendikalar örgütlenmek istediğinde, işverenler hemen işçileri kapının önüne koyuyor ya da işçilere mobbing uyguluyorlar. Bu dün de vardı bugün de var. Çalışanlar, işverenlerin merhametine bırakmamalı. Hangi partiden olursa olsun siyasetçilerin sendikal örgütlenmeyi desteklemesini istiyoruz."
Sendikal örgütlenmeyle ilgili yeni yasal bir düzenlemenin gerekli olduğunu vurgulayan Atalay, "Çalışma Bakanı, zaman zaman bizim söylediğimiz şeyleri ifade ediyor. Çalışma Bakanı, tek başına burada yeterli gelmez, gücü yetmez. Siyasi iktidarın da gücü yetmez. Bütün partiler, bu meseleye el atmazlarsa biz bu meseleyi çözemeyiz." dedi.
Toplantıya, TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların kadın temsilcileri de katıldı.
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