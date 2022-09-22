https://sputniknews.com.tr/20220922/turk-is-genel-baskani-atalay-iscilerin-gelir-vergisinde-duzenleme-talep-etti-1061504985.html

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, işçilerin gelir vergisinde düzenleme talep etti

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, işçilerin gelir vergisinde düzenleme talep etti

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Mesela 10 bin lira ücret alan bir işçide, ocak ayında 630 lira vergi kesintisi yapılırken, eylül-ekim aylarında ücretinde... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T13:14+0300

2022-09-22T13:14+0300

2022-09-22T13:14+0300

ekonomi

işçi

işveren

türk-iş

ergün atalay

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

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Atalay, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Çalışmaları Toplantısı"nın açılışında, kadınların çalışma hayatında çeşitli ayrımcılıklara maruz kaldığını belirterek, düşük ücret, mobbing ve kötü çalışma koşullarının dünyanın dört bir yanında kadınların ortak sorunu olduğunu söyledi.Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO), çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi amacıyla imzaya açtığı 190 sayılı sözleşmesinin önemine değinen Atalay, Türkiye'nin de bu sözleşmeye taraf olması çağrısında bulundu.Türkiye'de kadın sendikacı sayısının az olduğuna dikkati çeken Atalay, şunları söyledi:'Vergi konusu dayanılacak gibi değil'Çalışanların gelir vergisiyle ilgili sorunlarının olduğunu ve bu sorunları, çözülene kadar gündeme getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:Kamuda taşeron işçilik kavramının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Atalay, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) meselesinin de beklentiler doğrultusunda çözüme kavuşturularak, ülkenin gündeminden çıkartılmasını talebinde bulundu.'Örgütlenmeyle ilgili yeni düzenleme gerekli'Atalay, sendikal örgütlenmenin önünde ciddi engeller bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:Sendikal örgütlenmeyle ilgili yeni yasal bir düzenlemenin gerekli olduğunu vurgulayan Atalay, "Çalışma Bakanı, zaman zaman bizim söylediğimiz şeyleri ifade ediyor. Çalışma Bakanı, tek başına burada yeterli gelmez, gücü yetmez. Siyasi iktidarın da gücü yetmez. Bütün partiler, bu meseleye el atmazlarsa biz bu meseleyi çözemeyiz." dedi.Toplantıya, TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların kadın temsilcileri de katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220911/yargitaydan-emsal-ihbar-tazminati-karari-isci-de-isveren-de-talep-edemez-1061062966.html

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işçi, işveren, türk-iş, ergün atalay, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı