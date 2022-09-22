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https://sputniknews.com.tr/20220922/tuketici-guven-endeksi-eylulde-03-oraninda-artarak-724e-yukseldi-1061496409.html
Tüketici güven endeksi eylülde 0.3 oranında artarak 72.4'e yükseldi
Tüketici güven endeksi eylülde 0.3 oranında artarak 72.4'e yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre tüketici güveni eylülde yüzde 0.3 oranında artarak... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T10:15+0300
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ekonomi
tüketici güven endeksi
ekonomi
tüketici
kriz
ekonomik kriz
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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TÜİK, eylül ayı tüketici güven endeksi oranlarını açıkladı.Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.3 oranında arttı; Ağustos ayında 72.2 olan endeks, Eylül ayında 72.4 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20220823/tuketici-guven-endeksi-agustosta-yuzde-61-artti-1060274641.html
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tüketici güven endeksi, ekonomi, tüketici, kriz, ekonomik kriz, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
tüketici güven endeksi, ekonomi, tüketici, kriz, ekonomik kriz, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)

Tüketici güven endeksi eylülde 0.3 oranında artarak 72.4'e yükseldi

10:15 22.09.2022 (güncellendi: 10:22 22.09.2022)
© AAmarket, alışveriş arabası
market, alışveriş arabası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre tüketici güveni eylülde yüzde 0.3 oranında artarak 72.4'e yükseldi.
TÜİK, eylül ayı tüketici güven endeksi oranlarını açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.3 oranında arttı; Ağustos ayında 72.2 olan endeks, Eylül ayında 72.4 oldu.
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
EKONOMİ
Tüketici güven endeksi ağustosta yüzde 6.1 arttı
23 Ağustos, 10:07
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