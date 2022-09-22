https://sputniknews.com.tr/20220922/tuketici-guven-endeksi-eylulde-03-oraninda-artarak-724e-yukseldi-1061496409.html
Tüketici güven endeksi eylülde 0.3 oranında artarak 72.4'e yükseldi
Tüketici güven endeksi eylülde 0.3 oranında artarak 72.4'e yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre tüketici güveni eylülde yüzde 0.3 oranında artarak... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T10:15+0300
2022-09-22T10:15+0300
2022-09-22T10:22+0300
ekonomi
tüketici güven endeksi
ekonomi
tüketici
kriz
ekonomik kriz
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054376306_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2a44c4d9aa9f9efe669c5b358b721b68.jpg
TÜİK, eylül ayı tüketici güven endeksi oranlarını açıkladı.Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.3 oranında arttı; Ağustos ayında 72.2 olan endeks, Eylül ayında 72.4 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20220823/tuketici-guven-endeksi-agustosta-yuzde-61-artti-1060274641.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054376306_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_64d1e5c282b5545f412ddbe06f932e51.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tüketici güven endeksi, ekonomi, tüketici, kriz, ekonomik kriz, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
tüketici güven endeksi, ekonomi, tüketici, kriz, ekonomik kriz, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
Tüketici güven endeksi eylülde 0.3 oranında artarak 72.4'e yükseldi
10:15 22.09.2022 (güncellendi: 10:22 22.09.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre tüketici güveni eylülde yüzde 0.3 oranında artarak 72.4'e yükseldi.
TÜİK, eylül ayı tüketici güven endeksi oranlarını açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.3 oranında arttı; Ağustos ayında 72.2 olan endeks, Eylül ayında 72.4 oldu.