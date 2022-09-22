https://sputniknews.com.tr/20220922/tuketici-guven-endeksi-eylulde-03-oraninda-artarak-724e-yukseldi-1061496409.html

Tüketici güven endeksi eylülde 0.3 oranında artarak 72.4'e yükseldi

Tüketici güven endeksi eylülde 0.3 oranında artarak 72.4'e yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre tüketici güveni eylülde yüzde 0.3 oranında artarak... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T10:15+0300

2022-09-22T10:15+0300

2022-09-22T10:22+0300

ekonomi

tüketici güven endeksi

ekonomi

tüketici

kriz

ekonomik kriz

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054376306_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2a44c4d9aa9f9efe669c5b358b721b68.jpg

TÜİK, eylül ayı tüketici güven endeksi oranlarını açıkladı.Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.3 oranında arttı; Ağustos ayında 72.2 olan endeks, Eylül ayında 72.4 oldu.

https://sputniknews.com.tr/20220823/tuketici-guven-endeksi-agustosta-yuzde-61-artti-1060274641.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tüketici güven endeksi, ekonomi, tüketici, kriz, ekonomik kriz, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)