https://sputniknews.com.tr/20220922/toki-sosyal-konut-projesinde-10-dogru-10-yanlis-1061518599.html

TOKİ sosyal konut projesinde 10 doğru 10 yanlış

TOKİ sosyal konut projesinde 10 doğru 10 yanlış

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca, sosyal konut projesinde bilgi kirliliğine yol açan 10 yanlış bilgiye 10 doğru cevapla açıklık getirildi. 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T18:12+0300

2022-09-22T18:12+0300

2022-09-22T18:22+0300

sosyal konut

proje

toki

çevre ve şehircilik bakanlığı

ekonomi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesine ilişkin '10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri' başlıklı açıklama yaptı.Kamuoyunda birliği kirliliğine yol açan 10 yanlış bilgiye karşılık doğruları maddeler halinde şöyle anlatıldı:DOĞRUSU: Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kuradan 5 gün sonra Ziraat Bankası şubesine giderek, yatırdıkları başvuru ücretinin iadesini alabilir.DOĞRUSU: Bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece başvurulabilir, tarla olması da engel teşkil etmez.DOĞRUSU: Konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvurudan bir farkı olmamaktadır. Bir haneden ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir.DOĞRUSU: İlk Evim İlk İş Yerim projesinde 18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 kontenjan tanındı. Gençlerimiz aynı hanede de olsa başvuru yapabilir.DOĞRUSU: Şehit yakınları ve gazilerimizde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.DOĞRUSU: Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ tecrübesiyle ilk temel ekim ayında atılacak, 2 yıl içinde anahtar teslimi yapılacak.DOĞRUSU: TOKİ taksitlerinde memur artış fiyatları tavan fiyattır. Bugüne kadar TOKİ taksitleri memur maaş artışlarını hiçbir zaman geçmedi, aksine memur maaş artışının altında tutuluyor. Bunun örnekleri geçmiş yıllarda mevcut. Son 4 yılda TOKİ taksit artışı, hep memur maaş artışının altında oldu. Ayrıca TOKİ’nin yıllık indirim kampanyaları da vatandaşa ödeme kolaylığı sunuyor.DOĞRUSU: TOKİ projelerine ilk başvuru şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. TC vatandaşı olamayan başvuru yapamaz.DOĞRUSU: Son 2 yılda TOKİ’ye sadece bir dava açıldı.DOĞRUSU: TOKİ konutlarında borç bitmeden devir hakkı yok.

https://sputniknews.com.tr/20220916/sosyal-konut-projesine-1-milyon-700-bin-basvuru-yapildi-1061258173.html

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sosyal konut, proje, toki, çevre ve şehircilik bakanlığı