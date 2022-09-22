https://sputniknews.com.tr/20220922/suriye-aciklarinda-tekne-batti-15-gocmen-hayatini-kaybetti-1061521077.html
Suriye açıklarında tekne battı: 15 göçmen hayatını kaybetti
Suriye açıklarında tekne battı: 15 göçmen hayatını kaybetti
Suriye’nin Tartus kenti açıklarında, Lübnan’dan Avrupa’ya ulaşmaya çalışan teknedeki 15 yasadışı göçmen hayatını kaybetti. Teknede bulunan 8 kişinin Suriye... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T19:46+0300
2022-09-22T19:46+0300
2022-09-22T19:53+0300
dünya
suriye
ortadoğu
tartus
tartus limanı
lübnan
göçmen
yasadışı göçmenler
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Suriye Ulaştırma Bakanlığı, Tartus açıklarında teknesi batan farklı uyruklu olan 15 göçmenin cesetlerine ulaşıldığını, kayıp kişilerin arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.Bakanlık açıklamasında, kurtarılanların tedavi altına alındığını belirtildi. Suriye Limanlar Genel Müdürü Tuğgeneral Samir Kıbrıslı, hayatta kalan 8 kişinin kurtarılarak şehirdeki El Basil Hastanesi’ne kaldırıldığını söyledi.Kıbrıslı, Mantar ve Arvad bölgelerinin karşısındaki bölgelerde bir tekneyi kurtarmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.Arap medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu tekne, birkaç gün önce göç amacıyla Lübnan’ın Miniye kentinden çıktığı belirtildi.Lübnan medyası, ülkeden İtalya’ya ulaşmaya çalışan ve üzerine 55 yasadışı göçmenin bulunduğu bir teknenin kaybolduğunu bildirmişti.Lübnan Dışişleri Bakanlığı ise, Yunanistan ve İtalya’daki bulunan diplomatik misyonlarına konuyu takip etme kararı vermişti.
suriye
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suriye, ortadoğu, tartus, tartus limanı, lübnan, göçmen, yasadışı göçmenler
suriye, ortadoğu, tartus, tartus limanı, lübnan, göçmen, yasadışı göçmenler
Suriye açıklarında tekne battı: 15 göçmen hayatını kaybetti
19:46 22.09.2022 (güncellendi: 19:53 22.09.2022) Abone ol
Suriye’nin Tartus kenti açıklarında, Lübnan’dan Avrupa’ya ulaşmaya çalışan teknedeki 15 yasadışı göçmen hayatını kaybetti. Teknede bulunan 8 kişinin Suriye Limanlar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Suriye Ulaştırma Bakanlığı, Tartus açıklarında teknesi batan farklı uyruklu olan 15 göçmenin cesetlerine ulaşıldığını, kayıp kişilerin arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, kurtarılanların tedavi altına alındığını belirtildi. Suriye Limanlar Genel Müdürü Tuğgeneral Samir Kıbrıslı, hayatta kalan 8 kişinin kurtarılarak şehirdeki El Basil Hastanesi’ne kaldırıldığını söyledi.
Kıbrıslı, Mantar ve Arvad bölgelerinin karşısındaki bölgelerde bir tekneyi kurtarmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
Arap medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu tekne, birkaç gün önce göç amacıyla Lübnan’ın Miniye kentinden çıktığı belirtildi.
Lübnan medyası, ülkeden İtalya’ya ulaşmaya çalışan ve üzerine 55 yasadışı göçmenin bulunduğu bir teknenin kaybolduğunu bildirmişti.
Lübnan Dışişleri Bakanlığı ise, Yunanistan ve İtalya’daki bulunan diplomatik misyonlarına konuyu takip etme kararı vermişti.