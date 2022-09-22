https://sputniknews.com.tr/20220922/suriye-aciklarinda-tekne-batti-15-gocmen-hayatini-kaybetti-1061521077.html

Suriye açıklarında tekne battı: 15 göçmen hayatını kaybetti

Suriye açıklarında tekne battı: 15 göçmen hayatını kaybetti

Suriye’nin Tartus kenti açıklarında, Lübnan’dan Avrupa’ya ulaşmaya çalışan teknedeki 15 yasadışı göçmen hayatını kaybetti. Teknede bulunan 8 kişinin Suriye... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T19:46+0300

2022-09-22T19:46+0300

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suriye

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tartus

tartus limanı

lübnan

göçmen

yasadışı göçmenler

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Suriye Ulaştırma Bakanlığı, Tartus açıklarında teknesi batan farklı uyruklu olan 15 göçmenin cesetlerine ulaşıldığını, kayıp kişilerin arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.Bakanlık açıklamasında, kurtarılanların tedavi altına alındığını belirtildi. Suriye Limanlar Genel Müdürü Tuğgeneral Samir Kıbrıslı, hayatta kalan 8 kişinin kurtarılarak şehirdeki El Basil Hastanesi’ne kaldırıldığını söyledi.Kıbrıslı, Mantar ve Arvad bölgelerinin karşısındaki bölgelerde bir tekneyi kurtarmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.Arap medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu tekne, birkaç gün önce göç amacıyla Lübnan’ın Miniye kentinden çıktığı belirtildi.Lübnan medyası, ülkeden İtalya’ya ulaşmaya çalışan ve üzerine 55 yasadışı göçmenin bulunduğu bir teknenin kaybolduğunu bildirmişti.Lübnan Dışişleri Bakanlığı ise, Yunanistan ve İtalya’daki bulunan diplomatik misyonlarına konuyu takip etme kararı vermişti.

suriye

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tartus limanı

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suriye, ortadoğu, tartus, tartus limanı, lübnan, göçmen, yasadışı göçmenler