https://sputniknews.com.tr/20220922/soylu-bizim-zihnimizin-arkasinda-buyuk-istanbul-depremi-var-butun-hazirligimiz-buna-gore-1061508512.html

Soylu: Bizim zihnimizin arkasında büyük İstanbul depremi var, bütün hazırlığımız buna göre

Soylu: Bizim zihnimizin arkasında büyük İstanbul depremi var, bütün hazırlığımız buna göre

Bakan Soylu, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, “Bizim zihnimizin arkasında büyük... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T15:00+0300

2022-09-22T15:00+0300

2022-09-22T15:04+0300

politika

afad

süleyman soylu

deprem

marmara bölgesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1061508080_0:127:895:630_1920x0_80_0_0_efc7feb6fa07c01fe8236b0532e42ec2.jpg

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD) İstanbul İRAP İzleme ve Değerlendirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı. Bakan Soylu, toplantıda olası bir deprem için alınan önlemleri ve yapılacakları anlattı. Bakan Soylu, “Bizim zihnimizin arkasında büyük İstanbul depremi var. Bütün hazırlığımız buna göredir” dedi.Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti:Olası bir depremle ilgili yapılan hazırlıkları anlatan Bakan Soylu, “Süreçlerin daha hızlı ilerlemesini sağlamak için bir dijital altyapıya da ihtiyaç vardı. Bunun içinde 'İRAP’ta sorumlu bulunan 5 bin 150 kuruluşun eylemlerini raporlayarak takip edebileceği bir çevrim içi izleme ve değerlendirme yazılımı hazırlayıp değerlendirmeye aldık. Özellikle son yıllarda artan taşkınlara karşı hızlıca önlem almak maksadıyla Devlet Su İşleri’yle toplantılar yaptık. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, bu sürecin aslında ikinci toplantısıdır. 12 Eylül tarihinde de Rize İRAP izleme ve değerlendirme toplantısını gerçekleştirmiştik. Bugün İstanbul’u yapıyoruz. Daha sonra da belirli bir takvime göre tüm illerimizde sürdürmeyi hedefliyoruz. Fiziki kapasite, lojistik depoları, afet gönüllülerimiz, sivil toplumla gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarımız, arama kurtarma ekiplerimiz var. Sadece gönüllülük sistemine başvurumuz 561 bin 5 demek ki biz bu konuda bir farkındalık oluşturmuşuz. Yani yarım milyonu aşkın insanımız bu konuda ben gönüllüyüm diyor. Onun için buradan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.‘İstanbul, AB’nin lojistik üssü oluyor’Bakan Soylu, muhtemel İstanbul depremine vurgu yaptı:

https://sputniknews.com.tr/20220820/ilk-kez-marmaranin-depremselligi-olculdu-1500-binada-cokme-riski-1060169364.html

marmara bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afad, süleyman soylu, deprem, marmara bölgesi