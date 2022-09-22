Selvi: İmamoğlu, 'Al cumhurbaşkanı adaylığını, ver CHP Genel Başkanlığı’nı' stratejisini izliyor

"Muhalefet cephesi cumhurbaşkanı adaylığı ve milletvekili listeleri konusunda çok hareketli. Tam bir geçiş süreci yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu aşarak cumhurbaşkanı adayı olamayacağını gördü. Taktik değiştirdi. Kılıçdaroğlu ile bilek güreşi yapmak yerine işbirliğini tercih etti. Elazığ’da Kılıçdaroğlu’nun yüzüne bakarak, “Bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız” dedi. Cumhurbaşkanı adaylığında Kılıçdaroğlu’na destek verip CHP genel başkanlığında desteğini almak için bu manevrayı yaptı. İmamoğlu, “Al cumhurbaşkanı adaylığını, ver CHP Genel Başkanlığı’nı” stratejisini izliyor."