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https://sputniknews.com.tr/20220922/selvi-imamoglu-al-cumhurbaskani-adayligini-ver-chp-genel-baskanligini-stratejisini-izliyor-1061496136.html
Selvi: İmamoğlu, 'Al cumhurbaşkanı adaylığını, ver CHP Genel Başkanlığı’nı' stratejisini izliyor
Selvi: İmamoğlu, 'Al cumhurbaşkanı adaylığını, ver CHP Genel Başkanlığı’nı' stratejisini izliyor
Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'na yönelik “Bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız” ifadesini kullanmasını değerlendirdi. 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T09:56+0300
2022-09-22T09:56+0300
politika
ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
abdulkadir selvi
chp
cumhurbaşkanı
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik “Bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız” ifadesinin “Al cumhurbaşkanı adaylığını, ver CHP Genel Başkanlığı’nı” anlamını taşıdığını öne sürdü.Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20220917/imamoglu-75-milyon-euro-bakanin-onunde-yaklasik-9-aydir-bekliyor-1061328987.html
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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, abdulkadir selvi, chp, cumhurbaşkanı
ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, abdulkadir selvi, chp, cumhurbaşkanı

Selvi: İmamoğlu, 'Al cumhurbaşkanı adaylığını, ver CHP Genel Başkanlığı’nı' stratejisini izliyor

09:56 22.09.2022
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'na yönelik “Bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız” ifadesini kullanmasını değerlendirdi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik “Bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız” ifadesinin “Al cumhurbaşkanı adaylığını, ver CHP Genel Başkanlığı’nı” anlamını taşıdığını öne sürdü.
Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:
"Muhalefet cephesi cumhurbaşkanı adaylığı ve milletvekili listeleri konusunda çok hareketli. Tam bir geçiş süreci yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu aşarak cumhurbaşkanı adayı olamayacağını gördü. Taktik değiştirdi. Kılıçdaroğlu ile bilek güreşi yapmak yerine işbirliğini tercih etti. Elazığ’da Kılıçdaroğlu’nun yüzüne bakarak, “Bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız” dedi. Cumhurbaşkanı adaylığında Kılıçdaroğlu’na destek verip CHP genel başkanlığında desteğini almak için bu manevrayı yaptı. İmamoğlu, “Al cumhurbaşkanı adaylığını, ver CHP Genel Başkanlığı’nı” stratejisini izliyor."
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