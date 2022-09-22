https://sputniknews.com.tr/20220922/rusya-ukrayna-ile-esir-takasi-gerceklestirildigini-dogruladi-1061499792.html
Rusya, Ukrayna ile esir takası gerçekleştirildiğini doğruladı
Rusya, Ukrayna ile esir takası gerçekleştirildiğini doğruladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yürütülen müzakere süreci sonucunda, karşı tarafa esir düşen Rusya ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyeti ordularından 55... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T12:13+0300
2022-09-22T12:13+0300
2022-09-22T12:13+0300
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rusya, ukrayna
Rusya, Ukrayna ile esir takası gerçekleştirildiğini doğruladı
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yürütülen müzakere süreci sonucunda, karşı tarafa esir düşen Rusya ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyeti ordularından 55 askerin evlerine geri döndükleri açıklamasını yaptı.