Rusya, Ukrayna ile esir takası gerçekleştirildiğini doğruladı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yürütülen müzakere süreci sonucunda, karşı tarafa esir düşen Rusya ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyeti ordularından 55 askerin evlerine geri döndükleri açıklamasını yaptı.