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https://sputniknews.com.tr/20220922/rusya-ukrayna-ile-esir-takasi-gerceklestirildigini-dogruladi-1061499792.html
Rusya, Ukrayna ile esir takası gerçekleştirildiğini doğruladı
Rusya, Ukrayna ile esir takası gerçekleştirildiğini doğruladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yürütülen müzakere süreci sonucunda, karşı tarafa esir düşen Rusya ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyeti ordularından 55... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
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rusya, ukrayna
rusya, ukrayna

Rusya, Ukrayna ile esir takası gerçekleştirildiğini doğruladı

12:13 22.09.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yürütülen müzakere süreci sonucunda, karşı tarafa esir düşen Rusya ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyeti ordularından 55 askerin evlerine geri döndükleri açıklamasını yaptı.
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