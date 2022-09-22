https://sputniknews.com.tr/20220922/rus-uzman-rus-turk-ortak-cabalari-bolgesel-bir-felaketin-onlenmesinde-belirleyici-rol-oynayabilir-1061519731.html
Rus uzman: Rus-Türk ortak çabaları bölgesel bir felaketin önlenmesinde belirleyici rol oynayabilir
Rus uzman: Rus-Türk ortak çabaları bölgesel bir felaketin önlenmesinde belirleyici rol oynayabilir
Ukrayna’nın son zamanlarda nükleer santrallerine ve enerji tedarik tesislerine yönelik artan saldırılarının üçüncü ülkelerin çıkarlarını da olumsuz... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T18:50+0300
2022-09-22T18:50+0300
2022-09-22T18:50+0300
görüş
ukrayna krizi
rusya
türkiye
zaporojye
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbarat servisinin Türkiye ile Avrupa’ya enerji tedariki gerçekleştirilen bir petrol ve gaz tesisine yönelik planladığı terör eyleminin önüne geçtiğini duyurdu.Rus askeri sanayi gazetesi ‘Voyenno-Promışlennıy Kuryer’ yazarlarından emekli Albay Oleg Faliçev, Sputnik’e açıklamasında Rusya ve Türkiye’nin hem enerji ve gıda tedarikinin kesilmesinin, hem de bölgesel felaketlerin önlenmesi bağlamında daha kararlı ve aktif ortak adımlar atması gerektiğine işaret etti.İki ülkenin bölgesel sonuçlar doğurabilecek olası terör saldırılarının önüne geçmek için ortak eylem planı geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Faliçev, şunları söyledi:Bölgesel güvenliğin sağlanması ve bölgesel bir felaketin önlenmesi için her iki ülkenin modern istihbarat araçlarının kullanılabileceğini söyleyen Faliçev, “Rusya ve Türkiye’nin gaz boru hatlarının, enerji dağıtım merkezlerinin, nükleer santrallerin ve teröristlerin hedefi olabilecek diğer tesislerin korunmasına yönelik ortak çalışması için, örneğin aynı insansız hava araçları temelinde ilgili teknik keşif ekipmanı kullanmak mümkün. Bölgesel güvenliği sağlama ve bölgesel bir felaketi önleme görevi bağlamında, Rus-Türk istihbarat servislerinin ortak çabaları belirleyici rol oynayabilir” vurgusunu yaptı.
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Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
ukrayna krizi, rusya, türkiye, zaporojye
ukrayna krizi, rusya, türkiye, zaporojye
Rus uzman: Rus-Türk ortak çabaları bölgesel bir felaketin önlenmesinde belirleyici rol oynayabilir
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Ukrayna’nın son zamanlarda nükleer santrallerine ve enerji tedarik tesislerine yönelik artan saldırılarının üçüncü ülkelerin çıkarlarını da olumsuz etkilediğine ve bölgedeki durumu ağırlaştırdığına dikkat çeken Faliçev, bu bağlamda Rusya ve Türkiye’nin ortak çabalarının bölgesel bir felaketin önlenmesinde belirleyici rol oynayabileceğini söyledi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbarat servisinin Türkiye ile Avrupa’ya enerji tedariki gerçekleştirilen bir petrol ve gaz tesisine yönelik planladığı terör eyleminin önüne geçtiğini duyurdu.
Rus askeri sanayi gazetesi ‘Voyenno-Promışlennıy Kuryer’ yazarlarından emekli Albay Oleg Faliçev, Sputnik’e açıklamasında Rusya ve Türkiye’nin hem enerji ve gıda tedarikinin kesilmesinin, hem de bölgesel felaketlerin önlenmesi bağlamında daha kararlı ve aktif ortak adımlar atması gerektiğine işaret etti.
İki ülkenin bölgesel sonuçlar doğurabilecek olası terör saldırılarının önüne geçmek için ortak eylem planı geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Faliçev, şunları söyledi:
“Elbette Rusya ve Türkiye makamlarının, telafisi mümkün olmayan bölgesel sonuçlar doğurabilecek terör saldırılarını önlemek için buna uygun askeri ve politik çalışmalar yapması gerekiyor. Kaldı ki geçmişten bu tür ortak çalışmalarda gerekli deneyime sahibiz. Terörist oluşumlara karşı birlikte etkin bir şekilde savaştığımız Suriye'yi hatırlamak yeterli. Bu nedenle bence bu tür terör saldırılarını önlemek için çabalarımızı arttırmamız ve konuya uygun eylem planı geliştirmeliyiz, üstelik sadece Rusya Federasyonu topraklarında değil, aynı zamanda Türkiye topraklarında da gerçekleşebilecek terör saldırılarını dikkate almalıyız. Bilindiği üzere teröristler için sınır yoktur. Onlar herhangi bir sınır taşına bağlı kalmaksızın, sadece kendi çıkarları ve para için hareket ediyor.”
Bölgesel güvenliğin sağlanması ve bölgesel bir felaketin önlenmesi için her iki ülkenin modern istihbarat araçlarının kullanılabileceğini söyleyen Faliçev, “Rusya ve Türkiye’nin gaz boru hatlarının, enerji dağıtım merkezlerinin, nükleer santrallerin ve teröristlerin hedefi olabilecek diğer tesislerin korunmasına yönelik ortak çalışması için, örneğin aynı insansız hava araçları temelinde ilgili teknik keşif ekipmanı kullanmak mümkün. Bölgesel güvenliği sağlama ve bölgesel bir felaketi önleme görevi bağlamında, Rus-Türk istihbarat servislerinin ortak çabaları belirleyici rol oynayabilir” vurgusunu yaptı.