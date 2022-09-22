https://sputniknews.com.tr/20220922/rus-uzman-rus-turk-ortak-cabalari-bolgesel-bir-felaketin-onlenmesinde-belirleyici-rol-oynayabilir-1061519731.html

Rus uzman: Rus-Türk ortak çabaları bölgesel bir felaketin önlenmesinde belirleyici rol oynayabilir

Rus uzman: Rus-Türk ortak çabaları bölgesel bir felaketin önlenmesinde belirleyici rol oynayabilir

Ukrayna’nın son zamanlarda nükleer santrallerine ve enerji tedarik tesislerine yönelik artan saldırılarının üçüncü ülkelerin çıkarlarını da olumsuz... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T18:50+0300

2022-09-22T18:50+0300

2022-09-22T18:50+0300

görüş

ukrayna krizi

rusya

türkiye

zaporojye

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbarat servisinin Türkiye ile Avrupa’ya enerji tedariki gerçekleştirilen bir petrol ve gaz tesisine yönelik planladığı terör eyleminin önüne geçtiğini duyurdu.Rus askeri sanayi gazetesi ‘Voyenno-Promışlennıy Kuryer’ yazarlarından emekli Albay Oleg Faliçev, Sputnik’e açıklamasında Rusya ve Türkiye’nin hem enerji ve gıda tedarikinin kesilmesinin, hem de bölgesel felaketlerin önlenmesi bağlamında daha kararlı ve aktif ortak adımlar atması gerektiğine işaret etti.İki ülkenin bölgesel sonuçlar doğurabilecek olası terör saldırılarının önüne geçmek için ortak eylem planı geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Faliçev, şunları söyledi:Bölgesel güvenliğin sağlanması ve bölgesel bir felaketin önlenmesi için her iki ülkenin modern istihbarat araçlarının kullanılabileceğini söyleyen Faliçev, “Rusya ve Türkiye’nin gaz boru hatlarının, enerji dağıtım merkezlerinin, nükleer santrallerin ve teröristlerin hedefi olabilecek diğer tesislerin korunmasına yönelik ortak çalışması için, örneğin aynı insansız hava araçları temelinde ilgili teknik keşif ekipmanı kullanmak mümkün. Bölgesel güvenliği sağlama ve bölgesel bir felaketi önleme görevi bağlamında, Rus-Türk istihbarat servislerinin ortak çabaları belirleyici rol oynayabilir” vurgusunu yaptı.

rusya

zaporojye

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2022

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Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

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ukrayna krizi, rusya, türkiye, zaporojye